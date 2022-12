Mídia: na Alemanha, um funcionário dos serviços especiais foi detido por suspeita de vínculo com a Rússia

BERLIM, 22 de dezembro – RIA Novosti. A Procuradoria-Geral da Alemanha confirmou a detenção de um funcionário do Serviço Federal de Inteligência Alemão (BND) por suspeita de cooperação com a Rússia.

“O Ministério Público Federal … em 21 de dezembro deteve o cidadão alemão Carsten L. pela polícia criminal de Berlim … Em 2022, ele entregou as informações que recebeu no curso de suas atividades profissionais ao serviço de inteligência russo. O conteúdo é segredo de Estado”, diz a mensagem publicada no site da autoridade supervisora.