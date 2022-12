Vândalos destroem arte aborígine pré-histórica – CMIO

As autoridades da Austrália do Sul foram criticadas por não protegerem a Caverna Koonalda, que já havia sido vandalizada

Invasores arruinaram uma obra de arte sagrada única na caverna Koonalda, no sul da Austrália, desenhando nela com os dedos, disse o ministro de assuntos indígenas do estado e procurador-geral, Kyam Maher, à mídia local na quarta-feira, exigindo uma “penalidade severa” para os vândalos não identificados.

Datando de cerca de 30.000 anos, a arte compreendia “algumas das primeiras evidências de ocupação aborígene daquela parte do país”, de acordo com Maher.

O graffiti, onde se lê “não olhe agora, mas esta é uma caverna da morte,” deixou a obra de arte “irrecuperável”, disse o arqueólogo Dr. Keryn Walshe ao The Guardian. “A superfície da caverna é muito macia. Não é possível remover o graffiti sem destruir a arte por baixo.”













Os vândalos teriam removido partes de uma cerca que protegia o local para rastejar por baixo e entrar na caverna, um patrimônio nacional protegido desde 2014. “Isso não é algum tipo de distúrbio acidental”, disse Maher. “Este é alguém que deliberadamente passou por cercas, arame farpado e entrou e destruiu este.”

Maher prometeu aumentar a punição por violar as leis estaduais de proteção ao patrimônio aborígine, que atualmente acarretam uma sentença de até seis meses de prisão ou multa de US$ 10.000. povo indígena Mirning, para quem a caverna é sagrada, para melhorar a segurança, acrescentou.

Para alguns, no entanto, isso foi muito pouco, muito tarde. Walshe apontou que a cerca havia se tornado “inadequado” nas últimas quatro décadas, permitindo que vândalos anteriores obtivessem acesso, contrariando a insistência de Maher de que era suficiente para manter a maioria dos possíveis invasores fora.

“A falha em construir um portão eficaz, ou em fazer uso de serviços de segurança modernos… permitiu, de várias maneiras, que esse vandalismo ocorresse”, disse a Dra. Clare Buswell, presidente da Comissão de Conservação da Federação Espeleológica Australiana, ao comitê parlamentar permanente das terras aborígines em julho – um mês depois que o governo foi informado pela primeira vez que o vandalismo havia acontecido.

“Foi intencional, profundamente inciso, danificando a arte, e nada foi feito desde então para proteger o site, então isso pode continuar até que alguma proteção seja instalada,” ela disse. “Simplesmente não é bom o ministro dizer, ah, vamos apenas aumentar o valor das multas ou outras ações punitivas.”