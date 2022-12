Regulador da UE emite alerta sobre limite de preço do gás – CMIO

Christian Zinglersen rotulou o mecanismo de “uma criatura difícil” e expressou dúvidas de que poderia ser útil para lidar com as oscilações de preços.

É improvável que o limite de preço da UE para o gás natural reduza os custos para consumidores e empresas se os países continuarem correndo para reabastecer suas reservas esgotadas, alertou o chefe da Agência da UE para a Cooperação dos Reguladores de Energia (ACER), Christian Zinglersen.

Em entrevista ao Financial Times na terça-feira, Zinglersen chamou o chamado ‘mecanismo de correção de mercado’ aprovado pelos ministros do bloco “sem precedentes, não testados.” Ele expressou dúvidas de que isso poderia ajudar a evitar os tipos de aumentos de preços que causaram ondas de choque nos mercados de energia europeus no verão, dizendo que seria “relutante em confiar neste limite de preço do gás.”

Na segunda-feira, os ministros de energia da UE concordaram em estabelecer um limite de preço de emergência para o gás no atacado em € 180 (US$ 191) por megawatt-hora (MWh), que será acionado se os futuros de gás natural TTF holandês excederem o limite estabelecido por três dias. Em agosto, quando os estados da UE estavam correndo para encher suas instalações de armazenamento de gás para o inverno, os preços atingiram um recorde de mais de € 300/MWh.













Embora a Comissária de Energia da UE, Kadri Simson, acredite que “com esse mecanismo, a Europa estará mais bem preparada para o próximo inverno”, Zinglersen é mais cauteloso em sua avaliação, dizendo que o bloco poderia ter se concentrado melhor em outras medidas para conter a crise energética.

“Obviamente, o teto do preço da gasolina está sendo negociado de um lado para o outro. . . arrisquei empurrar essas outras coisas que são um pouco menos controversas, mas ainda super importantes”, ele disse, acrescentando que era “uma criatura difícil.”

Os economistas alertam que o teto de preço pode fazer com que os importadores europeus enfrentem problemas para garantir as entregas de gás natural liquefeito (GNL), porque os fornecedores favorecerão a Ásia se os preços forem mais altos. Também estão aumentando as preocupações de que a recuperação da demanda na China possa criar uma situação ainda mais desafiadora no mercado de GNL no próximo ano, principalmente devido ao aumento do consumo na UE.

Segundo a Agência Internacional de Energia, sem o fornecimento de gás russo em 2023, o bloco poderá enfrentar um déficit de 30 bilhões de metros cúbicos, volume quase correspondente ao consumo anual da Holanda.

