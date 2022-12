Turquia: 'Apreciamos' ações da Suécia para entrar na OTAN, mas Estocolmo 'precisa fazer muito mais'

De acordo com a Reuters, o ministro concedeu a afirmação durante entrevista coletiva na capital turca ao lado de seu homólogo sueco, Tobias Billstrom , que disse que Estocolmo tomou medidas concretas em todos os elementos de um acordo trilateral assinado em junho entre os dois países e a Finlândia.

Já a Suécia, disse que fortaleceria sua lei antiterrorismo como pedido por Ancara. Ambas as ações visando o

Quando os dois países começaram sua articulação no meio do ano para ingressar na OTAN, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, disse que Moscou fornecerá uma resposta espelhada às ameaças que emanam da adesão das duas nações à Aliança Atlântica.