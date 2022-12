Montadora russa iniciará a produção na antiga fábrica da Nissan – CMIO

A empresa japonesa interrompeu as operações no início deste ano devido a problemas de abastecimento relacionados a sanções

A maior montadora da Rússia, a Avtovaz, começará a produzir carros em uma fábrica em São Petersburgo, anteriormente pertencente à montadora japonesa Nissan, disse o CEO da empresa, Maxim Sokolov, a repórteres na quarta-feira.

Sokolov observou que os carros serão produzidos sob a marca Lada e que os preparativos para o lançamento da produção estão em fase final.

“Não vamos revelar todos os detalhes agora, eles são mantidos em segredo pelas montadoras até o último momento, mas posso dizer que esses carros serão modernos, de alta qualidade e com os mais altos padrões de segurança… Assim que os memorandos [with our partners] forem assinados, iremos imediatamente apresentá-los ao público”, disse o funcionário da empresa.

Relatórios anteriores afirmavam que a Avtovaz planejava reiniciar a produção na fábrica no segundo semestre de 2023.

A fábrica da Nissan em São Petersburgo, inaugurada em 2009, tem capacidade de produção de até 100.000 carros por ano. No ano passado, cerca de 43.000 carros saíram de sua linha de montagem. A fábrica produzia principalmente modelos SUV, como o Qashqai e o X-trail.

A montadora japonesa suspendeu as operações na fábrica em março, citando interrupções na cadeia de suprimentos devido a sanções relacionadas à Ucrânia impostas a Moscou. No mês passado, a empresa decidiu vender todos os seus ativos russos para a empresa estatal de pesquisa e desenvolvimento NAMI, segundo o Ministério do Comércio da Rússia. Nos termos do acordo, que foi concluído por um valor simbólico de € 1, a montadora russa Avtovaz deve realizar serviços de manutenção para veículos Nissan e fornecer peças de reposição para eles.

