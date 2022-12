Gabriel Boric anuncia abertura de embaixada do Chile na Palestina

Na noite de quarta-feira (21), o presidente do Chile, Gabriel Boric , informou que seu país abrirá uma embaixada na Palestina, segundo a Carta Capital.

“Uma das decisões que temos como governo, acho que não tínhamos tornado público, estou me arriscando com isso, é que vamos elevar o caráter de nossa representação oficial na Palestina. Vamos abrir uma embaixada para o nosso governo”, afirmou Boric, citado pela mídia.

Chile e Palestina estabeleceram uma estreita relação desde a migração de palestinos que começou no século XX e que atualmente ultrapassa 300.000 pessoas, tornando-se a maior colônia árabe fora do Oriente Médio e também convivendo com uma influente comunidade judaica composta por cerca de 30.000 membros, informa a revista.