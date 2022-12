O ministro da Defesa admitiu que problemas técnicos com Puma IFVs são “um grande revés”

Os militares alemães suspenderam todas as compras dos veículos de combate de infantaria Puma (IFVs), que foram afetados por inúmeras avarias, até que estejam totalmente aptos para o combate, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, na segunda-feira.

Na semana passada, a mídia alemã informou que vários Pumas quebraram durante um exercício de treinamento. Berlin admitiu que o incidente realmente ocorreu, com Lambrecht descrevendo as falhas recentes como “um grande revés”.

O ministro disse que a Alemanha não compraria mais Pumas até que eles se mostrassem confiáveis, chamando as críticas do parlamento sobre o assunto “inteiramente justificado”, e adicionando isso “nossas tropas devem poder contar com sistemas de armas robustos e estáveis ​​em combate.”

O Ministério da Defesa também afirmou que, embora a Força-Tarefa Conjunta de Prontidão Muito Alta (VJTF) da OTAN não recebesse veículos novos, eles seriam substituídos por IFVs Marder mais antigos, que foram implantados pela primeira vez na década de 1970, no auge da Guerra Fria.













Na semana passada, a revista alemã Der Spiegel noticiou, citando um documento interno da Bundeswehr, que todos os 18 Pumas que participaram do exercício de treinamento ficaram inoperantes devido a inúmeros problemas técnicos. Dizia-se que a eletrônica estava sujeita a problemas, com um veículo passando por um incêndio no compartimento do motorista.

A recusa em adquirir a armadura defeituosa ocorre depois que a mídia alemã informou na semana passada, citando um documento confidencial da Lambrecht, que o Bundeswehr não está cumprindo suas obrigações com a OTAN devido a problemas com artilharia, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos.

Enquanto Berlim se juntou a outras capitais ocidentais no apoio à Ucrânia em sua luta contra a Rússia, fornecendo-lhe grandes quantidades de armas, as autoridades alemãs e a mídia apontaram repetidamente que o Bundeswehr carece de armas para satisfazer suas próprias necessidades.

Em novembro, Eva Hoegl, comissária do Parlamento para as Forças Armadas, disse que o Bundeswehr enfrenta atualmente uma grave escassez de munição e de alguns equipamentos pessoais básicos. No início deste mês, Frank Haun, chefe do maior fabricante de tanques da Europa, KNDS, revelou que o Exército Alemão está “espremido como um limão” por anos, acrescentando que o conflito na Ucrânia destacou sua escassez de armas.

Moscou alertou o Ocidente em várias ocasiões de que a entrega de armas apenas prolongaria o conflito na Ucrânia, com o presidente Vladimir Putin recentemente acusando o Ocidente de usar o país como um aríete contra a Rússia.