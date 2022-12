Medida anti-TikTok adicionada à conta de gastos dos EUA – CMIO

Os senadores dos EUA incluíram uma proposta para proibir funcionários do governo federal de usar o aplicativo chinês TikTok em dispositivos estatais em um grande projeto de lei de gastos na terça-feira.

A legislação, que deve ser votada nesta semana, é um projeto de lei abrangente destinado a financiar uma vasta gama de operações do governo, segundo a Reuters.

A empresa-mãe da TikTok é a ByteDance, com sede em Pequim. O projeto de lei obriga o governo a elaborar “normas e diretrizes” para agências federais “exigindo a remoção de [TikTok] da tecnologia da informação”.

A medida ocorre depois que o Senado dos EUA votou na semana passada para proibir funcionários do governo de usar o aplicativo em dispositivos estatais. Josh Hawley, um senador republicano do Missouri, que liderou o projeto de lei, descreveu o TikTok como “um Cavalo de Tróia para o Partido Comunista Chinês.”













Hawley insistiu que o aplicativo é “um grande risco de segurança para os Estados Unidos e, até que seja forçado a romper completamente os laços com a China, não tem lugar nos dispositivos do governo”. Mais de uma dúzia de estados dos EUA já bloquearam ou restringiram o acesso ao TikTok de computadores do governo.

Em uma declaração em outubro, o TikTok negou as acusações de que o aplicativo estava sendo usado para atingir cidadãos americanos, incluindo funcionários do governo e jornalistas. A empresa disse que o aplicativo não coleta “informações precisas de localização GPS de usuários dos EUA”.

No mês passado, os EUA proibiram a importação e venda de equipamentos fabricados pelas gigantes chinesas de telecomunicações Huawei e ZTE, pelas empresas de vigilância por vídeo Dahua e Hikvision, bem como pela fabricante de sistemas de rádio Hytera, citando preocupações de segurança. Pequim negou que as empresas estivessem sendo usadas para espionagem, dizendo na época que sempre incentiva as empresas chinesas a seguir as leis locais ao operar no exterior.