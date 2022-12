Índia explica destacamento recorde de tropas perto da fronteira com a China – CMIO

Ministério das Relações Exteriores da Índia diz que pretende pressionar Pequim a diminuir as tensões na região

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subramanyam Jaishankar, anunciou que seu país enviou um número recorde de tropas na fronteira com a China em um esforço para “pressão” Pequim para reduzir as tensões na região. Ele observou que a mudança ocorre depois que a China aumentou significativamente sua presença na fronteira disputada desde 2020.

Tropas chinesas e indianas se enfrentaram no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, em 9 de dezembro, marcando a primeira altercação entre os dois estados asiáticos com armas nucleares em quase dois anos. A briga não durou muito, pois os dois lados se desengajaram rapidamente, com apenas alguns soldados sofrendo ferimentos leves.

O Ministério da Defesa da Índia afirmou que os combates foram provocados por tropas chinesas que tentaram cruzar a disputada fronteira do Himalaia e acusou Pequim de tentar “unilateralmente” mudar o status quo na região.

Após o incidente, o partido de oposição do Congresso Nacional da Índia acusou o governo de “ser indiferente” à ameaça da China e exigiu que a situação da fronteira fosse imediatamente discutida.

Jaishankar respondeu afirmando que “se fôssemos indiferentes à China, quem mandou o exército indiano para a fronteira? Se fôssemos indiferentes à China, então por que estamos pressionando a China hoje para diminuir a escalada e se desvencilhar? Por que estamos dizendo publicamente que nosso relacionamento não é normal?”













Pequim, por sua vez, pediu a Nova Délhi que “controlar e conter rigorosamente” suas tropas na linha de frente e se ofereceram para trabalhar juntos para manter a paz e a tranquilidade na fronteira.

Anteriormente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, havia insistido que a área de fronteira China-Índia era “geralmente estável” e que ambos os lados continuaram a manter o diálogo sobre questões relacionadas com as fronteiras.

A fronteira de quase 3.500 quilômetros do Himalaia tem sido um ponto de discórdia entre os dois estados asiáticos. Em 1962, China e Índia travaram uma guerra em grande escala pelo controle da área, que Pequim reivindica em sua totalidade e considera parte do Tibete. Os combates corpo a corpo eclodiram ao longo da linha em 2020, depois que a China se opôs à construção de uma estrada pela Índia em seu território reivindicado. A Índia disse ter perdido cerca de 20 soldados, enquanto a China afirmou ter perdido quatro.