A fusão nuclear dos EUA é um avanço para os escolhidos – CMIO

Cientistas americanos alcançaram um importante marco na energia nuclear, mas ainda restam dúvidas sobre como a tecnologia pode ser aplicada

Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciado na semana passada que em 5 de dezembro, cientistas do National Ignition Facility (NIF), um complexo do Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia, alcançaram um avanço importante na fusão nuclear.

Por mais de uma década, os pesquisadores desta instalação vêm tentando produzir uma reação de fusão que gere mais energia do que consome – e agora eles dizem ter alcançado esse marco, que iludiu os cientistas nucleares por quase 60 anos.

Alcançar reações de fusão efetivas tem sido o sonho dos cientistas nucleares há décadas. Ele funciona fundindo elementos como hidrogênio ou hélio em elementos mais pesados, criando grandes quantidades de energia limpa no processo. É o mesmo processo que alimenta o sol – e é um processo muito superior à tecnologia atual usando fissão nuclear, por exemplo, dividindo átomos em vez de fundi-los, porque também produz menos lixo nuclear. Esse tem sido um grande obstáculo para a adoção de reatores de fissão nuclear, juntamente com vários acidentes nucleares de alto nível, como o infame desastre de Chernobyl.

A equipe de relações públicas do departamento de energia tem divulgado esse desenvolvimento, e com razão, porque é incrivelmente inovador para o futuro da tecnologia de energia. Ainda assim, existem algumas questões persistentes sobre o que isso realmente significa.













No que diz respeito ao que está sendo afirmado, o DoE diz que a adoção da energia de fusão pode desempenhar um papel fundamental no combate às mudanças climáticas, produzindo eletricidade limpa e segura sem as emissões de gases de efeito estufa. Mas seu uso generalizado na rede de energia dos EUA provavelmente está a décadas de distância. Realisticamente, sem outro grande avanço, a fusão não será uma importante fonte de energia até os anos 2060 ou 2070, de acordo com Tony Roulstone, engenheiro nuclear da Universidade de Cambridge, que falou à National Public Radio (NPR).

Assim, nesse ritmo, a fusão não será uma parte importante do portfólio de energia dos EUA até depois de 2050, quando o governo do presidente Joe Biden diz que os EUA alcançarão admissão líquida zero de efeito estufa. Os especialistas concordam amplamente que esse objetivo é crucial para evitar as piores ramificações possíveis da mudança climática – e embora a fusão possa aumentar muito a probabilidade de que isso aconteça, não é viável neste momento.

Juntamente com os problemas práticos de implantação da tecnologia, há também a questão de quem realmente fará isso. Como esse avanço aconteceu por meio de fundos do contribuinte em uma instalação de pesquisa administrada pelo governo por meio do DoE, podemos supor que a patente é mantida pelo governo federal. No entanto, o governo dos Estados Unidos, em particular, muitas vezes permite que empresas privadas usem essas patentes e renuncia a seus direitos legais de estabelecer preços máximos. Parte disso está enraizado no fato de o governo não ter a capacidade de realmente construir e implantar essa tecnologia por conta própria. No entanto, poderia usar a Lei de Produção de Defesa (DPA) para assumir temporariamente o controle das indústrias domésticas – especialmente se o presidente declarasse a mudança climática uma emergência nacional.

Este foi um grande ponto de discórdia com as vacinas Covid-19 durante a pandemia. O governo federal resistiu aos apelos para permitir que os fabricantes produzissem vacinas de mRNA, produzidas por meio de pesquisas financiadas pelos contribuintes, embora isso tivesse simplificado o processo de lançamento de vacinas em muitos países do mundo, principalmente no Sul Global. (No entanto, as administrações de Biden e Trump invocaram o DPA para estocar suprimentos médicos durante a pandemia).

Por exemplo, a BioNTech, a empresa que realmente desenvolveu a vacina Pfizer, recebeu uma doação de US$ 455 milhões do governo alemão e cerca de US$ 6 bilhões em compromissos de compra dos EUA e da UE. A vacina da Pfizer também se baseia na tecnologia de mRNA patenteada pelos Institutos Nacionais de Saúde, cuja pesquisa foi financiada por contribuintes americanos. À medida que os fundos do Covid-19 no país secam, os residentes dos EUA agora têm que pagar pelo acesso às vacinas que seus impostos realmente ajudaram a criar em primeiro lugar, deixando muitos sem acesso.













Na verdade, se você observar praticamente todas as principais tecnologias de consumo na história dos Estados Unidos, encontrará algum envolvimento de alto nível de fundos públicos ou pesquisa e desenvolvimento (P&D) do governo. Isso é especialmente verdadeiro para a área médica, telecomunicações, aviação e outras áreas de alta tecnologia. No entanto, para muitas pessoas, o acesso a essa tecnologia não está prontamente disponível porque muitas pessoas pobres e da classe trabalhadora são prejudicadas. Os direitos de propriedade intelectual da tecnologia financiada publicamente não são entregues ao domínio público (como deveria ser), mas são rotineiramente dados, sem qualquer base legal, a empresas privadas.

Por causa das margens de lucro que podem ser criadas para a tecnologia de fusão nuclear, parece quase inevitável que uma empresa privada use a patente para comercializar seu uso, em vez de torná-la um bem disponível publicamente. E isso inevitavelmente, e artificialmente, dificultará ainda mais sua ampla adaptação à rede de energia dos EUA (para não mencionar a rede de energia global), tornando esse avanço essencialmente inútil para a grande maioria da população mundial. Para que a fusão tenha um impacto perceptível na luta contra as alterações climáticas, tem de ser efectivamente utilizada.

Mas se uma grande empresa nuclear como a Westinghouse de alguma forma reivindicar essa tecnologia, seu acesso será extremamente limitado. E, além disso, dada a forma como o governo dos EUA se associa a empresas privadas em licitações públicas internacionais, poderia ser outra ferramenta geopolítica usada nas guerras comerciais de alta tecnologia de Washington, como a atual contra a China. Isso quer dizer que a tecnologia poderia ser – e muito provavelmente será – mantida fora das mãos do público, a menos que o governo federal reverta décadas de precedentes ao realmente flexibilizar seu direito legal de estabelecer preços favoráveis ​​à acessibilidade em vez do lucro privado.