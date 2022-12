Estados desenvolvidos ‘falharam’ com a África nas mudanças climáticas – Zimbábue — CMIO

Países ricos não apresentaram metas “ambiciosas” de redução de emissões, disse um alto funcionário ao Africa Now da RT

Muitos delegados africanos ficaram desapontados com os resultados da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), realizada em novembro no Egito. No primeiro episódio do novo programa Africa Now, Paula Slier da RT explora por que isso aconteceu e como o evento promissor passou a ser descrito como um fracasso.

Falando a autoridades e jornalistas, Slier disseca as razões pelas quais as pessoas na África agora sentem que estão sendo tratadas injustamente pelo Ocidente quando se trata dos efeitos do aquecimento global.

“Os países desenvolvidos deveriam apresentar seus ambiciosos [emission-reduction] alvos. Eles ainda não fizeram,” Washington Zhakata, chefe do departamento de gestão de mudanças climáticas do Zimbábue, à margem da COP27. “Além disso, eles falharam em cumprir suas obrigações sob o Protocolo de Kyoto.”

A maioria dos participantes africanos sente que está sendo tratada injustamente pelas nações industrializadas, que são as principais responsáveis ​​pelas emissões de carbono.

A região é abençoada com recursos críticos necessários para uma transição para energia renovável, mas milhões no continente permanecem literalmente no escuro devido a problemas na rede elétrica.

