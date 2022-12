Britânicos instados a serem cautelosos com chamadas de ambulância – CMIO

Com o serviço reduzido ao mínimo, as pessoas devem evitar “atividades de risco”, alertou o ministro da saúde do Reino Unido

O ministro da Saúde do Reino Unido, Will Quince, pediu ao público que evite chamar uma ambulância na quarta-feira, a menos que enfrente um “situação de risco de vida”, enquanto os trabalhadores das ambulâncias se preparam para a greve. O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha (NHS) já está se recuperando de duas greves de enfermeiras em menos de uma semana.

Aparecendo na BBC na terça-feira, Quince disse que as pessoas que sofrem de dores no peito ou outras condições graves ainda podem esperar alguma cobertura, mas outras devem ligar para a linha não emergencial do NHS.

“Onde as pessoas estão planejando qualquer atividade arriscada, eu as encorajo fortemente a não fazê-lo porque haverá interrupções no dia”, disse. disse Quince, sem especificar o que considerava “atividade de risco”.

As negociações sobre exatamente quais casos os motoristas responderão estão em andamento, informou o The Guardian.













Nove fundos de ambulância em toda a Inglaterra e País de Gales entrarão em greve na quarta-feira, com a ação industrial envolvendo paramédicos, despachantes e trabalhadores de apoio. As interrupções planejadas serão as maiores greves de ambulâncias a atingir o Reino Unido desde a década de 1980, e os chefes do NHS já instruíram os hospitais a liberar leitos e garantir que os pacientes da ambulância sejam entregues 15 minutos após a chegada, para que as poucas equipes que operam possam responder a mais chamadas.

A greve das ambulâncias foi precedida por uma greve na terça-feira envolvendo mais de 10.000 enfermeiros, a maior nos 74 anos de história do serviço de saúde. Uma greve semelhante de enfermeiras na quinta-feira passada levou ao reagendamento de 16.000 consultas e cirurgias, de acordo com dados do NHS.

As enfermeiras argumentam que os recentes aumentos salariais não acompanharam a crescente taxa de inflação da Grã-Bretanha e exigem um aumento de 19% em seus salários. O primeiro-ministro Rishi Sunak disse ao Daily Mail na terça-feira que “não vai recuar” diante de tal “irracional” demandas. Sunak declarou na quinta-feira passada que um aumento salarial de apenas 4,5% para a maioria dos enfermeiros era “justo e razoável”.

Enquanto isso, ferroviários, carteiros e oficiais da Força de Fronteira planejaram greves para esta semana.