Doença misteriosa mata crianças no Afeganistão – funcionários – CMIO

Dezenas de pessoas foram infectadas pelo patógeno “suspeito”, dizem as autoridades do Talibã, conforme citado pela mídia local

Um patógeno desconhecido infectou mais de 80 pessoas e matou duas crianças na província afegã de Zabul, disseram autoridades do Talibã. A doença causa febre intensa e sangramento pela boca e nariz.

O chefe de saúde pública do Talibã, Abdul Hakim Hakimi, disse que as clínicas no distrito de Shahjoy, na província, registraram um aumento acentuado no número de pessoas que sofrem da doença. “suspeito” doença nas últimas semanas, informou o jornal Hasht-e Subh Daily do Afeganistão na terça-feira.

Dois pacientes morreram da doença na última semana, acrescentou o jornal, com TOLONews observando que ambos eram crianças.

O Afeganistão é um dos países menos desenvolvidos do mundo e seu sistema público de saúde foi quase totalmente financiado por doadores estrangeiros até que o Talibã tomou o poder após a retirada dos EUA em 2021. A Organização Mundial da Saúde agora considera o sistema de saúde do Afeganistão “à beira do colapso”, relatando que menos de uma em cada cinco clínicas estaduais ainda está aberta e doenças como a poliomielite são endêmicas.

A província de Zabul já havia sido atingida por uma doença desconhecida neste verão, com pelo menos 200 pessoas em Shahjoy apresentando sintomas semelhantes aos da cólera em maio. Os médicos atribuíram o surto à falta de higiene. Um surto de coqueluche, ou tosse convulsa, infectou 300 pessoas em Zabul no final de novembro, matando duas crianças.