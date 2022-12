Projeto de lei dos EUA visa autoridades iranianas e seus filhos – CMIO

A lei proposta proibiria vistos para iranianos considerados culpados de “graves violações dos direitos humanos” e suas famílias

Funcionários iranianos e suas famílias podem ser proibidos de entrar nos Estados Unidos por motivos de direitos humanos sob um novo projeto de lei proposto no Congresso na segunda-feira. A legislação tem como alvo uma ampla seção de altos funcionários iranianos, incluindo aqueles no gabinete do líder supremo, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e a aplicação da lei.

A Lei de Revogação de Entrada Concedida a Mulás e Elites Iranianas (REGIME) exigiria que o Secretário de Estado revisasse se algum funcionário iraniano que pudesse ser vinculado com credibilidade a um “violação grosseira dos direitos humanos” ou “corrupção significativa” obtiveram ou solicitaram vistos nos EUA.

Aqueles que estiverem de posse de tais vistos, juntamente com seus familiares, os terão revogados e quaisquer solicitações em andamento serão aumentadas.

O projeto de lei vem depois que protestos eclodiram em setembro pela morte de Mahsa Amini, de 22 anos, enquanto estava sob custódia da chamada "polícia da moralidade" do Irã.













“À luz das ações do regime, é particularmente inacreditável que funcionários iranianos e familiares estejam recebendo vistos para vir aos EUA para desfrutar das liberdades que seus próprios cidadãos só podem imaginar.”, disse o deputado Joe Wilson (R-South Carolina) ao al-Monitor, que primeiro informou sobre o projeto.

No entanto, os críticos da legislação questionaram se é justo punir os filhos dos funcionários, enquanto outros apontaram que não se sabe quantos funcionários iranianos e seus filhos estão tentando entrar nos EUA em primeiro lugar, de acordo com al-Monitor.

A legislação usa a autoridade de sanção da Seção 7031(c) do Departamento de Estado para colocar alvos iranianos na lista negra. Esses critérios exigem “evidência confiável” ligando o indivíduo a uma violação flagrante de direitos, como ordenar um assassinato ou participar de tortura, disse um oficial não identificado ao al-Monitor.

Washington já tem uma política em vigor que restringe a entrada de iranianos de alto escalão e suas famílias, cujos pedidos são analisados ​​caso a caso, de acordo com um porta-voz do Departamento de Estado.

Os EUA lideraram a acusação de remover o Irã da Comissão da ONU sobre o Status da Mulher no início deste mês, citando supostos abusos contra manifestantes. Teerã respondeu que sua remoção foi “totalmente ilegal” e acusou Washington e seus aliados de tentar desestabilizar o país fomentando motins e distúrbios sob o disfarce de protestos legítimos.