Funcionários apoiados pelos EUA em caso de fraude maciça – mídia – CMIO

Washington estava ciente da corrupção generalizada no governo do ex-presidente afegão Ashraf Ghani, mas continuou a financiá-la

Funcionários do governo afegão apoiados pelos EUA ajudaram uma quadrilha de contrabandistas a tirar mais de US$ 800 milhões do Afeganistão nos anos anteriores à aquisição do Talibã, informou o Business Insider na terça-feira.

Citando uma coleção de documentos que a agência obteve de ex-funcionários afegãos, revelou que o dinheiro foi transportado principalmente por uma passagem de fronteira para o vizinho do norte do país, o Uzbequistão. Business Insider descreveu como “um rio de dinheiro fluindo” do Afeganistão.

O dinheiro nunca foi declarado às autoridades do país, mas foi relatado aos agentes alfandegários uzbeques do outro lado da fronteira, disse a agência, acrescentando que teve acesso a um total de 457 páginas de registros detalhando o fluxo de caixa.

De acordo com os formulários da alfândega uzbeque, grande parte do dinheiro contrabandeado dessa forma tinha como destino os Emirados Árabes Unidos, para onde muitos altos funcionários afegãos, incluindo o presidente deposto, Ashraf Ghani, e sua família fugiram pouco antes da tomada do poder pelos talibãs.













A soma de dinheiro contrabandeada do Afeganistão durante esse período totalizou US$ 884 milhões, o que representa cerca de 4% do PIB nacional, segundo o artigo. Também excedeu o financiamento anual de assistência humanitária dos EUA para o país, acrescentou a mídia.

Os EUA estavam bem cientes da corrupção generalizada dentro do governo afegão, mas pouco fizeram para detê-la, afirmou o Business Insider. Diplomatas americanos expressaram suas preocupações sobre o assunto em “o círculo interno do presidente” para autoridades afegãs em março de 2021. A questão também foi levantada repetidamente no relatório final do Grupo de Estudos Afegãos dos EUA e nas investigações do Inspetor Geral Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR).

No entanto, quando as autoridades afegãs que investigavam a quadrilha de contrabando abordaram a Embaixada dos EUA e os diplomatas da UE depois de serem ignoradas pelo governo de Ghani, elas também não fizeram nada a respeito, observou o artigo. Em vez disso, os próprios investigadores começaram a receber ameaças de morte.

Ghani foi anteriormente acusado de fugir do Afeganistão com muito dinheiro. Os republicanos do Comitê de Supervisão da Câmara convocaram o procurador-geral em 2021 para investigar relatos sobre Ghani supostamente fugindo de Cabul “com sacolas cheias de US$ 169 milhões.” O próprio presidente deposto nega todas essas acusações.