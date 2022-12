Em encontro na Jordânia, UE pede ao Irã que suspenda 'apoio' à Rússia

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Nesta terça-feira (20), o chefe de política externa da EU, Josep Borrell, disse ao ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, que Teerã deveria interromper imediatamente o apoio à Rússia e sua repressão aos manifestantes em casa, refletindo as tensões diplomáticas com os esforços para reviver um acordo nuclear paralisado.

De acordo com a Reuters, Borrell disse que um encontro entre países do bloco europeu e o país persa era necessário “em meio à deterioração das relações Irã-UE“.

Amir Abdollahian met with the head of the EU foreign policy department. Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian met with European Union Foreign Minister Josep Borrell in Jordan. pic.twitter.com/q0LLdNGdit — /Spriter/ (@Spriter0000) December 20, 2022

Amir Abdollahian reuniu-se com o chefe do departamento de política externa da UE. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir Abdollahian, se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, Josep Borrell, na Jordânia.

Embora neste momento não haja sinal de retorno às negociações, Borrell disse que o bloco continuará a trabalhar com o Irã para restaurar seu acordo nuclear com as potências mundiais.

“Concordamos que devemos manter a comunicação aberta e restaurar o acordo nuclear com base nas negociações de Viena”, disse Borrell referindo-se às negociações que estão paralisadas desde setembro.

Amirabdollahian disse que as potências ocidentais devem adotar uma abordagem “construtiva” para reviver o pacto, acrescentando que ele disse à autoridade europeia que as partes do acordo deveriam tomar a “decisão política necessária” para salvar o pacto.

Sobre o conflito Rússia e Ucrânia, a chancelaria iraniana “anunciou a prontidão de seu país para se envolver diretamente com Kiev e para aliviar qualquer mal-entendido sobre a posição de Teerã no conflito”.

Operação especial militar russa Casa Branca: após reunião, EUA e França lançam plano para tentar conter Rússia, Irã e China

O Irã reconheceu o fornecimento de drones a Moscou, mas disse que eles foram enviados antes da operação, onde a Rússia os usou para atingir usinas elétricas e infraestrutura civil.

Amirabdollahian também condenou o apoio ocidental à onda de protestos no Irã e às sanções “ilegais” contra seu país. Ele disse que o Irã está pronto para finalizar as negociações nucleares de Viena com base em um esboço de acordo anterior.









Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report