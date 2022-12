Comentários da Casa Branca sobre o Irã após o vídeo do ‘acordo morto’ de Biden – CMIO

Imagens, aparentemente de novembro, mostram o presidente dos EUA afirmando que o acordo nuclear não é mais

A Casa Branca afirmou na terça-feira que reviver o acordo nuclear com o Irã é “não é nosso foco agora,” depois de um vídeo não confirmado do presidente dos EUA, Joe Biden, convocando o Plano de Ação Conjunto Abrangente (JCPOA) “morto” foi colocado online.

“Não há progresso acontecendo com relação ao acordo com o Irã agora. Não prevemos nenhum progresso em um futuro próximo. Esse não é o nosso foco”, O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse a repórteres em uma reunião, quando perguntado sobre o vídeo.

Biden aparentemente fez a admissão após um comício de campanha no mês passado na Califórnia. No pequeno vídeo, postado no Twitter pelo usuário Damon Maghsoudi e relatado pela Axios na terça-feira, uma mulher pede a Biden que anuncie que o JCPOA está morto.

“Não,” Biden responde. “Está morto, mas não vamos anunciá-lo.”

Quando ela pergunta por que, ele responde: “Por muitas razões. Longa história.”

Informado de que os manifestantes não querem nenhum acordo com o governo iraniano, Biden diz: “Eu sei que eles não representam você. Mas eles terão uma arma nuclear que representarão”.

بایدن: برجام مُرده.در ویدئویی که به دستم رسیده، بایدن صریحاً می‌گوید به #برجام بازنمی‌گردد، ولی دولت آمریکا فعلاً اعلام نخواهد کرد.این ویدئو که برای اولین بار منتشر می‌شود، حاشیه‌ی رویداد انتخاباتی ۴ نوامبر در کالیفرنیا را نشان می‌دهد.با زیرنویس فارسی و انگلیسی#انقلاب۱۴۰۱pic.twitter.com/OerHZav9Kb — دامون مقصودی (@DamonMaghsoudi) 20 de dezembro de 2022

A troca aparentemente ocorreu em 4 de novembro, em um evento de campanha democrata em Oceanside, Califórnia. Não ficou claro por que demorou mais de seis semanas para que se tornasse público.

O JCPOA foi um acordo firmado entre os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha (P5+1) de um lado e o Irã do outro, em julho de 2015, quando Barack Obama era o presidente dos EUA e Biden seu vice-presidente. O acordo previa o levantamento das sanções da ONU contra o Irã em troca de supervisão estrita do programa nuclear de Teerã.

Em maio de 2018, o sucessor de Obama, Donald Trump, repudiou unilateralmente o acordo em nome dos EUA. Biden, que substituiu Trump em 2021, tentou oficialmente reanimá-lo, mas as conversas com representantes iranianos não deram em nada. A iniciativa mais recente para salvar o acordo foi um compromisso proposto pela UE em agosto, que penalizaria Washington se renegou novamente.

“Estávamos muito próximos” mas Biden conseguiu “apreensivo” antes das eleições de meio de mandato, disse o professor Seyed Mohammad Marandi, da Universidade de Teerã, à TV Al-Mayadeen na segunda-feira.