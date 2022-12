Talibã toma decisão sobre as mulheres — CMIO

As universidades afegãs foram instruídas a interromper a “educação das mulheres” até novo aviso

Todas as universidades públicas e privadas no Afeganistão devem suspender a educação de estudantes do sexo feminino imediatamente e até novo aviso, anunciou o ministério do ensino superior em Cabul na terça-feira.

A instrução foi emitido em nome de Habibullah Agha, o ministro da educação nomeado em setembro pelo líder supremo Hibatullah Akhundzada do Talibã.

As instituições de ensino superior já haviam segregado as salas de aula por gênero e garantido que apenas mulheres ou homens idosos ensinassem alunas depois que o Talibã retomou o poder em agosto de 2021. As mulheres também foram totalmente proibidas de estudar agricultura, engenharia, economia e ciências veterinárias, de acordo com vários relatórios .

A ONG americana Human Rights Watch denunciado a proibição como “uma decisão vergonhosa que viola o direito à educação de mulheres e meninas no Afeganistão” e afirmou que o Talibã estava “deixando claro todos os dias que eles não respeitam os direitos fundamentais dos afegãos, especialmente das mulheres.”













O governo talibã já suspendeu a educação secundária para meninas, ou seja, qualquer coisa acima da sexta série. Os alunos da décima segunda série foram autorizados a fazer os exames de admissão à universidade, mas depois da nova proibição eles não têm para onde ir.

De acordo com o jornal local TOLO News, vários residentes de Cabul imploraram na terça-feira ao governo talibã para reabrir as escolas secundárias.

A decisão de Cabul ocorre um dia depois que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que o direito de mulheres e meninas de receber educação em todos os níveis estava entre as coisas que o governo talibã “deve cumprir do ponto de vista dos interesses da comunidade internacional.”

O Talibã lançou uma insurgência depois de ter sido deposto do poder pela invasão dos EUA em outubro de 2001. Eles retomaram Cabul em agosto de 2021, quando o governo afegão apoiado por Washington entrou em colapso antes mesmo que as últimas tropas americanas deixassem o país.