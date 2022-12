Ex-vice-presidente do parlamento da UE admite conexão com corrupção – mídia – CMIO

Eva Kaili disse à polícia que instruiu seu pai a esconder malas com dinheiro vinculado ao Catar, informou o La Repubblica

Eva Kaili, legisladora grega e ex-vice-presidente do parlamento da UE, disse a investigadores belgas que encarregou seu pai de esconder uma mala cheia de dinheiro durante uma repressão policial a um esquema de suborno no Catar, informou o La Repubblica da Itália na terça-feira. Kaili, cujo marido já teria admitido ter aceitado subornos de Doha, havia negado anteriormente qualquer envolvimento no esquema de corrupção.

Segundo documentos citados pelo jornal italiano e pelo jornal belga Le Soir, Kaili confessou que, na noite de uma rusga policial à sua morada, a 9 de dezembro, disse ao pai para retirar uma mala com dinheiro da propriedade. Seu pai foi preso mais tarde ao deixar um hotel próximo com várias centenas de milhares de euros.

Kaili disse que então avisou dois outros deputados sobre a operação policial, continuou o relatório. Citando um documento judicial, o jornal disse que Kaili “tinha conhecimento prévio” do envolvimento de seu marido no esquema de suborno, e sabia que “malas cheias de dinheiro foram movidas pelo apartamento dela.”













O esquema envolvia funcionários do Catar pagando grandes somas em dinheiro a legisladores da UE em troca de influência em Bruxelas. O marido de Kaili, um cidadão italiano chamado Francesco Giorgi, já confessou ter lidado com esse dinheiro, informou a Reuters na semana passada. Giorgi também teria nomeado seu ex-chefe, o ex-MEP Pier Antonio Panzeri, como o líder do ringue.

Kaili, Giorgi, Panzeri e outro indivíduo não identificado foram acusados ​​de “participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção” Promotores belgas disseram na semana passada. A esposa e a filha de Panzeri estão atualmente presas na Itália e acredita-se que tenham participado do escândalo movimentando dinheiro e presentes.

Quando a notícia de sua prisão foi divulgada, o advogado de Kaili disse que a ex-deputada “declara sua inocência e que não tem nada a ver com o suborno do Catar.”

Kaili, que é grego, foi afastado do cargo e o Parlamento Europeu suspendeu todo o trabalho legislativo relacionado ao Catar. O parlamento votou quase por unanimidade na última quinta-feira para negar o acesso de representantes do Catar às suas instalações e condenou o suposto “interferência estrangeira” em seus negócios.

Doha nega qualquer envolvimento no escândalo, e sua missão na UE alertou o bloco no domingo que represálias de Bruxelas poderiam prejudicar o fornecimento de gás do Catar aos países membros da UE.