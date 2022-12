Zelensky visitará o Capitólio dos EUA nesta quarta-feira

Segundo informações do portal o Punchbowl News, o presidente ucraniano visitará os Estados Unidos nesta quarta-feira (21) e terá reuniões “ com figuras políticas americanas de alto nível “.

Espera-se que Zelensky tenha encontros com líderes do Congresso e parlamentares do comitê de Segurança Nacional dos partidos Democrata e Republicano.

No último dia 9, os Estados Unidos anunciaram o fornecimento de outro pacote de ajuda militar de US$ 275 milhões (R$ 1,4 bilhão) para a Ucrânia.

Os Estados Unidos destinaram pelo menos US$ 20 bilhões (R$ 104,9 bilhões) em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden e continuarão a atender às crescentes exigências do campo de batalha, de acordo com o comunicado.