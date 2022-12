Kosovo afirma sobre a ‘mentira cruel’ da Rússia – Sérvia – CMIO

PM Albin Kurti alegou que Moscou está por trás das tensões atuais, mas Belgrado diz que sua evidência é falsa

A Rússia é a culpada pelas recentes tensões entre a Sérvia e Kosovo, disse o primeiro-ministro de etnia albanesa da província separatista, Albin Kurti, ao The Guardian na terça-feira. Belgrado, no entanto, desmentiu o número de exercícios conjuntos com a Rússia que Kurti citou como prova de sua afirmação.

“Acho que a preocupação de nossos parceiros e amigos ocidentais são os vínculos de Belgrado com Moscou”, Kurti disse à agência, acrescentando: “agora que a Rússia foi gravemente ferida na Ucrânia… eles têm interesse em transbordar. Eles têm interesse em terceirizar sua campanha de guerra para os Bálcãs, onde têm um cliente que está em Belgrado”. acrescentou o funcionário.

Como prova, Kurti afirmou que a Sérvia e a Rússia realizaram 104 exercícios militares conjuntos em 2021, que Belgrado refutou oficialmente no final do dia. “Isto é uma mentira perversa,” Nemanja Starovic, secretário de Estado do Ministério da Defesa da Sérvia, disse, observando que houve apenas 21 exercícios militares naquele ano, dos quais 17 foram com países membros da OTAN e apenas quatro com a Rússia.













O presidente sérvio Aleksandar Vucic também argumentou que o conflito na Ucrânia estava relacionado às tensões em Kosovo, mas culpou o Ocidente. “Obviamente, alguém acha que é hora de pressionar a Sérvia porque não é certo que o lado que eles torcem vencerá na Ucrânia, como pode ter parecido três meses atrás, e então [Russian President Vladimir] Putin não poderia invocar o precedente de Kosovo”, ele disse à RTS.

A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, depois de bombardear a Sérvia em nome de separatistas de etnia albanesa. O governo provisório da província declarou a independência em 2008, que Belgrado se recusou a reconhecer. A Rússia apoiou a posição sérvia, apontando para a Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU. Os EUA e seus aliados recentemente “categoricamente” opôs-se ao pedido de Belgrado para devolver alguns policiais à província, embora a resolução o permita.













Kurti também disse que a remoção de bloqueios de estradas que foram montados pelos sérvios locais quando ele enviou policiais fortemente armados para suas comunidades pode não acontecer sem baixas. Ele alegou que eram uma tentativa de “partição” a província, e que Pristina “não pode permitir esta violação da legalidade e constitucionalidade para sempre.”

A agitação mais recente começou no final de julho, quando Kurti tentou proibir placas e carteiras de identidade sérvias. Depois que até a UE admitiu que estava agindo contra os acordos internacionais, ele voltou atrás. Pristina então enviou policiais fortemente armados para áreas de maioria sérvia e substituiu os conselhos locais sérvios por albaneses étnicos não eleitos.