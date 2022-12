O exército gambiano planejava derrubar o governo

MOSCOU, 21 de dezembro – RIA Novosti. Vários soldados do exército gambiano planejavam derrubar o governo do país, quatro soldados foram detidos, segundo o governo gambiano.

“O governo da Gâmbia, com base em relatórios de inteligência, anuncia que vários membros do exército da Gâmbia estavam planejando derrubar o governo democraticamente eleito do presidente Adama Barrow, o Alto Comando das Forças Armadas da Gâmbia, em uma rápida operação militar, deteve quatro membros das forças armadas forças ligadas a este suposto plano de golpe”, disse em um comunicado do governo divulgado na quarta-feira na página de mídia social do Ministério de Serviços de Informação da Gâmbia.