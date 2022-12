Kosovo quer drones de ataque turcos – oficial – CMIO

Um funcionário do governo de etnia albanesa na província separatista sérvia de Kosovo disse que Pristina está negociando com Ancara a compra de drones de ataque Bayraktar. A Albânia anunciou um contrato com Türkiye na compra dos mesmos UAVs na terça-feira.

“A questão dos veículos aéreos não tripulados de combate também está em nossa agenda”, Fikrim Damka, ministro do desenvolvimento regional, disse à agência turca Anadolu.

Ele reconheceu que tal aquisição é um processo demorado, pois “quase todos os países do mundo” estão falando sobre a compra de drones Bayraktar, mas disseram que “tiveram visitas” e que o presidente e o ministro da defesa de Kosovo viram os UAVs pessoalmente.

Kosovo é uma província separatista da Sérvia, atualmente governada por separatistas de etnia albanesa que declararam independência em 2008 com o apoio da OTAN. A declaração de Damka ocorre depois que o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, anunciou que havia assinado um acordo para um “frota” de drones com a empresa turca Baykar Makina.













O presidente sérvio Aleksandar Vucic comentou as alegações de Damka dizendo que a notícia era “não é bom” e afetaria as relações de Belgrado com Ancara, “apesar de respeitarmos muito o presidente Recep Tayyip Erdogan.”

O próprio Vucic estava em visita ao Azerbaijão, que havia implantado os drones TB2 de Bayraktar contra a Armênia com grande efeito no conflito de Nagorno-Karabakh em 2020. Ele estava programado para se encontrar com o presidente do Azeri, Ilham Aliyev, e o ministro da Indústria da Defesa, Madat Guliyev, durante a viagem de dois dias, com “transferência de tecnologia” e cooperação militar na agenda, entre outras coisas.

Vucic disse a repórteres que a Sérvia já adquiriu um “número significativo” de drones. Sem tais armas, disse ele, os inimigos da Sérvia “Teria nos engolido como um gato engoliria um rato. Mas somos muito grandes para isso agora.













A Türkiye forneceu ao Azerbaijão um número significativo de drones TB2 da Baykar Makina, colocando a empresa no centro das atenções global. O irmão do CEO Haluk Bayraktar, Selcuk, é o diretor de tecnologia da empresa e genro de Erdogan.

Baykar também vendeu vários drones Bayraktar para a Ucrânia, apesar da neutralidade oficial de Türkiye no conflito com a Rússia. Em um trote em outubro, um oficial ucraniano os descreveu como “em primeiro lugar, um projeto de relações públicas” e disse “todos foram abatidos em uma semana.”