Peru expulsa embaixador do México após declarações de López Obrador

A medida foi divulgada pelo governo peruano por meio do site do Ministério das Relações Exteriores do país.

“Hoje, o governo do Peru decidiu declarar o embaixador dos Estados Unidos Mexicanos, Sr. Pablo Monroy Cones, persona non-grata; ele recebeu 72 horas para deixar o país […]. Esta decisão foi tomada em resposta a repetidas declarações do presidente dos Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, sobre a situação política no Peru, o que constitui uma interferência inaceitável nos assuntos internos”, diz o comunicado.

A chancelaria salientou que as declarações de López Obrador sobre o estado de emergência declarado no Peru devido aos protestos em curso no país, assim como sobre a democracia, o estado de Direito e a prisão do ex-presidente peruano Pedro Castillo, eram particularmente preocupantes.

© AP Photo / Moises Castillo O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ouve a pergunta de um jornalista durante sua coletiva de imprensa diária no Palácio Nacional da Cidade do México, 8 de julho de 2022 O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ouve a pergunta de um jornalista durante sua coletiva de imprensa diária no Palácio Nacional da Cidade do México, 8 de julho de 2022 © AP Photo / Moises Castillo

Castillo foi preso em 7 de dezembro por acusações de rebelião e abuso de poder depois de tentar dissolver o parlamento que buscava um voto de desconfiança contra seu governo pela terceira vez. A destituição de Castillo e sua posterior prisão provocaram protestos violentos em diversas cidades do país sul-americano. Até o dia 18 de dezembro, pelo menos 23 pessoas haviam morrido em meio aos distúrbios.

López Obrador acusou a elite do Peru de desestabilizar o país e apoiar a prisão de Castillo. Os presidentes da Argentina, Bolívia e Colômbia fizeram o mesmo em um comunicado conjunto ao lado do México recentemente, mas a reprimenda diplomática do governo peruano em relação a esses outros países se limitou à convocação de seus embaixadores no país.





