Casa Branca se esforça para nomear as realizações do vice-presidente – CMIO

As conquistas da vice-presidente Kamala Harris no combate à migração ilegal permanecem um mistério

Confrontada por um repórter na segunda-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, não conseguiu descrever exatamente o que a vice-presidente Kamala Harris fez para aliviar a crise imigratória na fronteira EUA-México desde que foi acusada do assunto no ano passado.

Lembrando a Jean-Pierre que o presidente Joe Biden havia “encarreguei o vice-presidente de estudar e trabalhar nas causas profundas de alguns desses problemas” relacionados à migração ilegal, Tyler Pager, do Washington Post, pediu uma “atualização deste lado da Casa Branca sobre o que ela tem feito e o que continuará a fazer” em meio a um aumento maciço previsto de travessias ilegais.

Reconhecendo que o trabalho de Harris tinha sido “trabalhar de forma diplomática para encontrar as causas profundas da… migração,” Jean-Pierre admitiu que não “tem algo para definir especificamente sobre a aparência desse trabalho”, sugerindo que o repórter entre em contato diretamente com o escritório do vice-presidente para saber mais sobre suas realizações.













Jean-Pierre lutou com várias perguntas sobre o fim do Título 42, uma política da era Trump que permitiu que a Alfândega e Proteção de Fronteiras rejeitasse cerca de 2,5 milhões de migrantes por motivos de saúde pública. O fim da medida ameaça sobrecarregar as instalações de fronteira que já estão sobrecarregadas além da capacidade, e membros de ambas as partes instaram Biden a estendê-la.

Jean-Pierre, no entanto, insistiu que a expiração do Título 42 não significa que a fronteira foi “abrir,” argumentando que “Qualquer um que sugira o contrário está simplesmente fazendo o trabalho desses contrabandistas que, novamente, estão espalhando desinformação, o que é muito perigoso.”

Harris também insistiu recentemente que a fronteira era “seguro,” mesmo quando 2022 registrou um recorde de 2,3 milhões de encontros com migrantes. Embora a vice-presidente tenha sido encarregada da crise em março de 2021, ela evitou a área por três meses, mesmo com um número recorde de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos e críticas crescentes de ambos os partidos políticos. Biden não visitou a fronteira desde que assumiu o cargo.