China está pronta para aprofundar cooperação com a Alemanha para superar crise energética, diz Xi

“A China está pronta para uma cooperação mais ampla e profunda com a Alemanha na resolução de problemas globais, como a lenta recuperação econômica após a pandemia, as alterações climáticas e as crises alimentar e energética”, disse Xi.

O mandatário declarou que espera que a Alemanha continue a desempenhar um papel ativo na garantia do desenvolvimento estável e de longo prazo das relações entre a China e a União Europeia (UE), acrescentando que Pequim espera que o país europeu garanta um ambiente de negócios justo , transparente e não discriminatório para as empresas chinesas.

© AP Photo / Kay Nietfeld O presidente chinês Xi Jinping e o chanceler alemão Olaf Scholz participam de uma reunião no Grande Salão do Povo, 4 de novembro de 2022, em Pequim

A Alemanha e a UE enfrentam uma crise energética com desdobramentos no aumento da inflação e dos preços na região. Essa situação é uma das consequências das sanções impostas à Rússia em meio à operação militar especial na Ucrânia. As medidas restritivas em relação à economia russa incluíram o setor energético, incluindo as vendas de gás e petróleo russos para o continente.