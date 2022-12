Ministério das Relações Exteriores da Grécia pede redução das tensões no Kosovo

“Estabilidade, prosperidade, coexistência pacífica são a nossa principal prioridade, assim como a perspectiva europeia dos Balcãs Ocidentais. Este é um grande desafio, e devemos enfrentá-lo com sucesso. Temos um passo muito concreto pela frente, devemos alcançar um escalada de tensão no norte do Kosovo. Todos precisam mostrar pragmatismo, atitude construtiva, tomar as medidas corretas.As reuniões que tive em Pristina, bem como em Belgrado, enfatizaram a necessidade de continuar o diálogo entre Belgrado e Pristina para chegar a um acordo solução abrangente”, disse Dendias.