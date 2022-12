O Twitter ‘ajudou diretamente’ as campanhas de propaganda do Pentágono – CMIO

Documentos recém-lançados mostram como o gigante da mídia social ajudou os militares dos EUA a “amplificar certas mensagens”

Os executivos do Twitter concederam ao Departamento de Defesa dos EUA privilégios especiais para usar a plataforma de mídia social para suas campanhas secretas de influência online por pelo menos cinco anos, mostram as comunicações internas da empresa recém-divulgadas.

Jornalista investigativo Lee Fang Publicados o oitavo lote de documentos na terça-feira, depois que o novo proprietário da empresa, Elon Musk, autorizou a divulgação em um esforço para fornecer transparência sobre as decisões anteriores do Twitter.

“Apesar das promessas de fechar as redes secretas de propaganda estatais, os documentos do Twitter mostram que o gigante da mídia social auxiliou diretamente as operações de influência dos militares dos EUA,” Fang escreveu. O jornalista foi autorizado a fazer pedidos de documentos internos do Twitter por meio de um advogado, “o que significa que os resultados da pesquisa podem não ter sido exaustivos.”

O conluio exposto ocorreu desde pelo menos 2017, quando Nathaniel Kahler, funcionário do Comando Central dos EUA, enviou um e-mail ao Twitter solicitando verificação e “lista branca” de várias dezenas de contas em árabe que o CENTCOM estava usando “para amplificar certas mensagens.” No mesmo dia, os membros da equipe de integridade do Twitter aplicaram um “etiqueta de isenção especial” que basicamente concedeu às contas os privilégios de verificação sem uma marca de seleção azul visível.

Embora o Pentágono supostamente tenha prometido não ocultar sua afiliação, em algum momento as biografias e fotos do perfil de algumas dessas contas foram alteradas e elas começaram a se passar por usuários comuns ou “imparcial” fontes de opinião e informação.

7. O CENTCOM mudou de estratégia e excluiu as divulgações de vínculos com as contas do Twitter. As biografias das contas mudaram para perfis aparentemente orgânicos. Uma biografia dizia: “Pulso do Eufrates”. Outro usou uma foto de perfil aparentemente falsa e afirmou ser uma fonte de opinião iraquiana. pic.twitter.com/VVVb15BDQ2 —Lee Fang (@lhfang) 20 de dezembro de 2022

Algumas contas na lista estavam promovendo militantes apoiados pelos EUA na Síria e propaganda anti-Irã no Iraque. Outro foi usado para justificar os ataques de drones dos EUA como “preciso” e apenas matando terroristas, não civis, no Iêmen.













“Parece que o DOD estava fazendo algo obscuro e definitivamente não estava de acordo com o que eles nos apresentaram na época”, disse. um ex-funcionário do Twitter disse ao The Intercept.

Outros e-mails obtidos pelo The Intercept mostraram que funcionários de alto escalão do Twitter, incluindo o ex-chefe de confiança e segurança, Yoel Roth, a advogada Stacia Cardille e o vice-conselheiro geral Jim Baker, discutiram o conluio como “potencialmente problemático” nos anos seguintes, mas permitiu que muitas das contas permanecessem ativas.

Em um e-mail, Baker especulou que “O DoD pode querer nos dar um cronograma para desligá-los de maneira mais prolongada, que não comprometa nenhuma operação em andamento ou revele suas conexões com o DoD.” No entanto, nenhum dos e-mails fornecidos ao The Intercept lançou qualquer luz sobre o que exatamente foi discutido nas reuniões sigilosas com os funcionários do Pentágono.













A campanha de influência parece estar ligada a uma operação em larga escala que foi além dessas várias dezenas de contas do Twitter e em muitas outras plataformas da Internet, incluindo Facebook, YouTube e Telegram, conforme destacado inicialmente por pesquisadores do Graphika e do Stanford Internet Observatory em agosto, e corroborado por uma investigação do Washington Post em setembro.

Liderados pelo jornalista Matt Taibbi e pelo colega repórter Bari Weiss, os arquivos do Twitter foram publicados continuamente com a bênção do novo proprietário do site, o empresário bilionário Elon Musk. Até o momento, os documentos lançaram luz sobre várias decisões controversas tomadas pela empresa, incluindo material sobre a suspensão do ex-presidente Donald Trump, a prática de banimento das sombras, bem como uma proibição em todo o site de uma reportagem do New York Post sobre os negócios estrangeiros de Hunter Biden, filho do presidente Joe Biden.