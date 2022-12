Canadá prepara-se para apreender os bens de Abramovich – CMIO

Ottawa será o primeiro entre os países do G7 a usar uma lei que permite que bens sancionados sejam confiscados por ordem judicial

O Canadá pretende prender e confiscar US$ 26 milhões da empresa sancionada Granite Capital Holdings, de propriedade do bilionário russo Roman Abramovich, anunciou seu Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira.

Junto com a UE e o Reino Unido, o Canadá impôs sanções a Abramovich logo após o início do conflito na Ucrânia, no final de fevereiro.

É a primeira vez que Ottawa usará sua nova legislação – os Regulamentos de Medidas Econômicas Especiais – que permite ao governo do país confiscar os bens sancionados de indivíduos na lista negra por ordem judicial.

De acordo com o comunicado oficial publicado no site do governo, a ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, agora considerará fazer um pedido judicial para confiscar os bens de Abramovich e entregá-los “permanentemente para a Coroa”.

Se for confiscada, a propriedade do bilionário russo e ex-proprietário do clube de futebol inglês Chelsea será usada para ajudar a reconstruir a Ucrânia e compensar “vítimas da guerra”, disse o anúncio.

O Canadá também se tornaria o primeiro entre os países do G7 a implementar essa medida.

A lei que permite esse confisco foi aprovada em junho. Em outubro, as autoridades canadenses anunciaram uma alocação de C$ 76 milhões (US$ 55,6 milhões) para financiar uma nova unidade no ministério de Joly dedicada à aplicação de sanções e apoio adicional à Real Polícia Montada do Canadá.

Abramovich participou das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul no final de março e no final de abril visitou Kiev em uma tentativa de reiniciar as negociações paralisadas.

