China se torna o maior importador global de GNL – CMIO

O país ultrapassou o Japão à medida que as restrições da Covid são atenuadas e a demanda se recupera

As importações de gás natural liquefeito (GNL) da China aumentaram em novembro em relação a janeiro, de acordo com dados da alfândega chinesa divulgados no domingo, impulsionando o país além do Japão para se tornar o maior importador mundial de combustível.

O volume de GNL fornecido à China totalizou 6,42 milhões de toneladas em novembro, embora esteja abaixo dos 6,9 milhões de toneladas que importou no ano passado. O Japão, por sua vez, registrou embarques de entrada de 5,09 milhões de toneladas no mesmo mês deste ano.

No entanto, as importações de GNL da China de 56,88 milhões de toneladas nos primeiros 11 meses deste ano ficaram 20,1% abaixo dos totais do ano passado no mesmo período, segundo dados oficiais.

A China ultrapassou o Japão pela primeira vez para se tornar o maior consumidor mundial de GNL em 2021, mas desde o início de 2022 as importações diminuíram devido às restrições da Covid em todo o país.

Grandes volumes de GNL chegam à China de fábricas russas no Extremo Oriente e na região do Ártico.

