Rússia e Índia estão se afastando do dólar e euro no comércio bilateral, diz MRE russo

“Estamos por princípio se afastando do dólar e do euro, [porque] precisamos mudar para moedas nacionais”, disse o diplomata.

Ele acrescentou que, para que uma transição ocorra, deve ser resolvida a questão do desequilíbrio persistente nas transações comerciais.

Além disso, o diplomata russo observou que a Índia não se curva às tentativas dos Estados Unidos de minar seus laços com a Rússia, a cooperação com Moscou, inclusive a compra de petróleo benéfica a Nova Deli.

Kabulov respondeu não à pergunta se Moscou via um risco de que a Índia sob a pressão de Washington pudesse se recusar a comprar petróleo da Rússia.

No início de novembro, o governo da Índia autorizou o uso da moeda nacional em acordos comerciais internacionais. Na semana passada, Ajay Sahai, diretor-geral das Organizações de Exportação da Índia, disse que o país começará a usar a rupia no comércio com a Rússia.