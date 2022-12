Musk revela quando renunciará ao cargo de CEO do Twitter – CMIO

O proprietário do Twitter, Elon Musk, confirmou que manterá sua promessa de renunciar ao cargo de executivo-chefe da empresa, depois que os usuários da plataforma votaram em sua renúncia, mas sugeriu que encontrar um sucessor pode levar algum tempo.

“Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo! Depois disso, apenas executarei as equipes de software e servidores”, Almíscar anunciado em um tweet na terça-feira.

A CNBC informou anteriormente que Musk estava “procurando ativamente, perguntando, tentando descobrir quem pode realmente ser o pool de candidatos.”

No domingo, o bilionário postou uma enquete informal perguntando aos usuários do Twitter se ele deveria deixar o cargo de chefe da empresa. Cerca de 57,5% dos 17 milhões de entrevistados votaram para que Musk deixasse o cargo. Na segunda-feira, Musk afirmou que, a partir de agora, apenas os assinantes do Twitter Blue poderão expressar suas opiniões em enquetes sobre mudanças nas políticas da plataforma.

Depois de concluir seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, Musk se tornou seu proprietário majoritário, o que significa que ninguém pode forçá-lo a sair. No entanto, nas últimas semanas, o CEO introduziu uma série de mudanças controversas que causaram uma enorme reação pública. Ao mesmo tempo, o autodenominado “absolutista da liberdade de expressão” autorizou a divulgação de documentos internos em um esforço para fornecer transparência sobre a tomada de decisões anteriores do Twitter.