Grande banco russo lança novo serviço no Irã — CMIO

O segundo maior banco da Rússia, o VTB, lançou um novo serviço que permite que indivíduos e empresas transfiram dinheiro de e para o Irã, anunciou o credor na segunda-feira.

A estatal VTB, que está sujeita a amplas sanções ocidentais desde o final de fevereiro, tornou-se assim o primeiro credor a fornecer serviços bancários ao Irã, um país que está sob restrições internacionais há décadas.

O vice-presidente do banco, Denis Valvachyov, acredita que essas transações serão muito procuradas e que a medida fortalecerá a cooperação econômica e impulsionará o turismo entre os dois países.

O novo serviço permitirá que o dinheiro seja enviado entre a Rússia e o Irã usando detalhes da conta em um dia. No ano que vem, a VTB planeja expandir os serviços de transações com as chamadas nações “amigas”, uma classificação que descreve aquelas que não impuseram sanções à Rússia. Atualmente, os pagamentos estão disponíveis para os clientes do banco em mais de dez antigos estados da CEI e em alguns países asiáticos.

