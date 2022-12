“Nos meus artigos procuro ficar do lado da verdade, não de Putin, embora ele, na minha opinião equilibrada, seja o jogador mais honesto e, talvez, ingênuo do cenário mundial”, acredita o político.

Os franceses ficaram encantados com o vídeo de Putin na ponte da Criméia

O presidente russo é um bom líder, mas é “muito humano para o mal que enfrenta”, disse o ex-funcionário da Casa Branca. O Kremlin às vezes superestima o Ocidente e acredita que “há pessoas razoáveis ​​em sua liderança com quem negociar”, concluiu Roberts.

Hoje, Vladimir Putin, durante uma reunião do colégio do Ministério da Defesa, disse que a Rússia faz de tudo há anos para construir relações fraternas com a Ucrânia, mas nada funcionou.