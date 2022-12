Canção de Natal reescrita para ser mais ‘inclusiva’ – CMIO

Uma igreja no Reino Unido alterou os versos de um hino popular para fazer menção a mulheres e pessoas queer

Uma igreja britânica decidiu atualizar a letra da canção natalina do século 17 ‘God Rest Ye Merry, Gentlemen’ para torná-la mais “inclusivo” de mulheres e pessoas queer. A música, que foi tocada com a letra alterada em um serviço de canções de natal na segunda-feira, provocou uma briga dentro da Igreja da Inglaterra, pois os críticos dizem que as mudanças são uma tentativa flagrante de injetar uma ideologia política progressista.

Em sua versão, a igreja The All Saints with Holy Trinity em Loughborough, Inglaterra, removeu todas as referências a Cristo como salvador, quaisquer menções à vitória sobre Satanás e descartou completamente a história da natividade apresentada no original. Em vez disso, a nova versão aborda o “estranho e questionador,” assim como “mulheres que foram apagadas pelos homens, ignoradas e desprezadas ao longo da história, contaminadas e deslocadas.”

O texto atualizado foi compartilhado no Twitter por uma paroquiana chamada Rachael Piffle, que usa pronomes ‘ela/ela’, de acordo com sua biografia no Twitter. Depois que sua postagem inicial gerou uma reação negativa, ela explicou que o serviço onde a versão atualizada da canção foi cantada era o chamado serviço comunitário de canções do prefeito, que arrecada fundos para um hospício infantil, e contou com a presença de pessoas da comunidade que não não frequenta regularmente a igreja.

“Tínhamos representantes de grandes instituições de caridade em nossa área trabalhando com desabrigados, refugiados e outros grupos de pessoas vulneráveis. Você não acha que ignorar o trabalho deles seria hipócrita?” Piffle argumentou.













No entanto, facções tradicionalistas dentro da Igreja da Inglaterra condenaram a tentativa de reescrever as letras tradicionais. O oficial da Igreja, Sam Magrave, respondeu ao novo texto afirmando no Twitter que estava “absolutamente enojado” que um ato de adoração estava sendo usado para empurrar um “ideologia política.”

O ex-vigário reverendo Matthew Firth acrescentou à indignação afirmando que as palavras foram claramente alteradas para se adequar a um “acordei, agenda antibíblica.”

A All Saints With Holy Trinity em Loughborough faz parte da rede Inclusive Church, que é uma instituição de caridade educacional cuja missão é desafiar a igreja “onde continua a discriminar pessoas com base em deficiência, poder econômico, etnia, gênero, identidade de gênero, deficiência de aprendizado, saúde mental, neurodiversidade ou sexualidade”.