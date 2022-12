Meta atingida com reclamação antitruste da UE – CMIO

A gigante da tecnologia está sufocando a concorrência no negócio de anúncios classificados online, de acordo com a Comissão Europeia

A Comissão Europeia (CE) acusou a Meta, empresa-mãe do Facebook, de violar as regras antitruste e anunciou na segunda-feira ter emitido uma queixa formal que pode levar a multas.

Em sua reclamação após uma investigação lançada no ano passado, a comissão alega que a empresa de tecnologia estava pressionando rivais de anúncios classificados ao vincular o Facebook Marketplace à sua própria rede social.

O órgão regulador da UE sugeriu que os usuários do Facebook tivessem acesso automático ao Marketplace “quer eles queiram ou não”. A comissária antitruste do bloco, Margrethe Vestager, observou à Bloomberg que “com sua rede social Facebook, a Meta atinge globalmente bilhões de usuários mensais e milhões [of] anunciantes ativos”.

De acordo com a comissão, a Meta também impõe unilateralmente termos comerciais injustos aos rivais de anúncios classificados online que anunciam seus serviços no Facebook ou Instagram. Isso é feito através “injustificado, desproporcional” termos de serviço que autorizam a Meta a usar dados relacionados a anúncios gerados por concorrentes para beneficiar o Marketplace, disse a CE.

Meta negou as acusações, dizendo que as acusações feitas pela comissão não têm mérito.













“Continuaremos a trabalhar com as autoridades reguladoras para demonstrar que a inovação de nossos produtos é pró-consumidor e pró-competitiva” disse o chefe de competição EMEA da Meta, Tim Lamb.

A empresa de Mark Zuckerberg também afirmou que está cooperando totalmente com a investigação da CE e examinará as reclamações.

No ano passado, a UE abriu uma investigação sobre o negócio de classificados da Meta, dizendo que suspeitava que o Facebook coletava “vastos tesouros de dados” nas atividades de seus usuários que lhe permitiram atingir grupos específicos de clientes.

Se confirmadas, as práticas violariam as regras da UE que impedem “abuso de posição dominante no mercado”.

As empresas que violarem as regras antitruste do bloco podem ser multadas em até 10% de sua receita global anual.

