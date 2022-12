Medvedev e Xi são unânimes quanto à perspectiva da relação bilateral entre Rússia e China

“Medvedev transmitiu ao chefe da China uma mensagem do presidente russo Vladimir Putin, que, em particular, observa o nível sem precedentes do diálogo político sino-russo e da cooperação prática, expressa confiança no constante desenvolvimento progressivo dos laços interestatais e interpartidários em estreita cooperação com a nova liderança do Partido Comunista chinês, eleito após o recente fórum partidário dos comunistas chineses”, disse o secretariado.