Por que as elites chinesas prestam tanta atenção ao colapso da URSS e do Partido Comunista Soviético? — CMIO

Hoje, Pequim é uma superpotência, mas basta olhar para a fronteira norte para um conto preventivo.

Os eventos do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 tiveram um grande impacto não apenas no desenvolvimento da Rússia e da China, mas também no diálogo entre os dois países. Moscou e Pequim abandonaram décadas de rivalidade e optaram pela cooperação pragmática.

Em 1989, a União Soviética, onde sopravam os ventos liberais da perestroika na época, apoiou as ações das autoridades chinesas em reprimir firmemente os protestos na Praça da Paz Celestial. E em 1991, apesar de suas simpatias ideológicas pela liderança da URSS, os comunistas chineses expressaram sua vontade de trabalhar com o novo governo russo de Boris Yeltsin.

Com o tempo, a Rússia e a China evoluíram para aliados de fato, e suas relações são descritas hoje como “o melhor de todos.”

Enquanto isso, o colapso da URSS deu aos chineses muito o que pensar – não tanto sobre o destino da União Soviética, mas sobre seu próprio futuro. Não é exagero afirmar que a análise do que aconteceu na URSS determinou, em certo sentido, o vetor de desenvolvimento da China.

O exemplo do que aconteceu em Moscou serviu de alerta contra as reformas políticas precipitadas e o afastamento do partido da liderança do Estado e do Exército. Sob Xi Jinping, estudar a experiência soviética tornou-se uma parte importante da propaganda do partido, porque, para os observadores chineses, o principal acontecimento em 1991 não foi o colapso de um Estado massivo, mas a perda do poder pelo Partido Comunista de União Soviética (CPSU).













A morte de um irmão mais velho

A atenção prestada na China aos acontecimentos na URSS não deveria surpreender. Durante todo o período de existência do Partido Comunista da China (PCC), a União Soviética serviu como ponto de referência para sua liderança e um fator significativo na tomada de várias decisões políticas domésticas.

O próprio PCC foi criado em 1921 à imagem do PCUS e estabelecido com a participação direta de emissários de Moscou. Muitos líderes do PCCh estudaram na União Soviética e falavam russo. A assistência militar, técnica e financeira de Moscou foi crucial durante a guerra do PCC com o Kuomintang e ao longo da década de 1950, até que os dois países começaram a brigar por diferenças ideológicas.

Apesar das divergências, a experiência da URSS foi estudada de perto em todos os níveis. Particularmente desde o início da perestroika, quando a discussão sobre as reformas na URSS ocorreu na mídia e nas salas de aula das universidades. Houve um grande interesse na personalidade de Gorbachev por parte dos ativistas estudantis.

A cúpula soviético-chinesa em Pequim em maio de 1989 escalou a “crise da Praça da Paz Celestial” precisamente porque as relações com Moscou e as reações dos líderes soviéticos aos eventos em Pequim eram muito importantes para os líderes chineses.

Na China, acreditava-se que na União Soviética, uma greve de fome na praça central do país, durante uma grande visita de um líder estrangeiro, simplesmente não era possível. Como prova disso, foram dados exemplos de repressão violenta de manifestações em Alma-Ata, Minsk e Tbilisi. O fato de o PCUS se dissolver em dois anos e de a situação na URSS estar fora de controle era impensável em Pequim na época, pois uma análise dos documentos disponíveis mostra que os eventos de 1991 foram uma completa surpresa para o Chinês.

Até então, porém, as reformas políticas da China já haviam sido congeladas. Isso foi facilitado não apenas pela superação de sua própria crise política, mas também pela observação das revoluções de 1989 na Europa Oriental. Diante da ameaça de serem destituídas do poder, as elites chinesas se consolidaram e supunha-se que o PCUS faria o mesmo. Durante o golpe de agosto contra Gorbachev, os líderes de Pequim falaram positivamente sobre seus líderes linha-dura, e o embaixador chinês em Moscou parabenizou os membros da junta por terem chegado ao poder.

A supressão do golpe e a subseqüente auto-dissolução do PCUS foram percebidas pelos líderes chineses como um duro golpe para eles também. Deng Xiaoping temia que o partido fosse banido e o PCC continuasse sendo o único grande partido comunista do mundo, após o que o Ocidente o atacaria duramente. No outono de 1991, os primeiros jornais publicados na China retrataram os eventos na URSS de forma negativa, e a Escola Central do Partido até criou um grupo separado para combater os “renascimento pacífico”, denotando o perigo que se abateu sobre o PCUS.













Quem é o culpado e o que fazer

O Acordo de Belovezha e o colapso da União Soviética foram rapidamente percebidos apenas como os resultados lógicos do colapso do partido governante. Pequim mostrou sua vontade de trabalhar com os novos estados pós-soviéticos, estabelecendo relações diplomáticas com a maioria deles já em dezembro de 1991.

Na própria China, o tema do estudo da “crise soviética” ganhou vida própria, primeiro como um grande problema teórico e depois como um problema prático. Enquanto na primeira fase o estudo se limitou a uma busca banal de culpados (“é tudo culpa do Ocidente” ou “é tudo culpa de Gorbachev”), os estudiosos chineses passaram posteriormente para uma análise sistemática, abrangente e interdisciplinar.

Ao todo, os estudiosos chineses escreveram mais de cem trabalhos acadêmicos sobre o colapso do PCUS e da URSS, sem contar vários ensaios e documentos de conferências. Entre eles estão várias monografias volumosas de autoria de historiadores focados na Rússia, bem como economistas, cientistas políticos e especialistas em marxismo-leninismo. O interesse dos estudiosos é fácil de explicar, pois persegue objetivos muito concretos, que não perderam relevância para a RPC. Os especialistas chineses devem responder a duas perguntas principais: 1) quais foram as causas do colapso da URSS e do PCUS e 2) o que a liderança do PCC deve fazer para evitar seu destino?

Entre as principais razões para o colapso, segundo os estudos chineses, estavam aquelas associadas ao enfraquecimento do partido. Nomeadamente, a corrupção generalizada, o distanciamento da sua elite das pessoas comuns, o consumismo emergente, o formalismo e as tendências burocráticas dos ideólogos e agitadores partidários, que levaram a uma total descrença nas políticas impostas de cima.

Os estudiosos chineses têm criticado duramente a estrutura da economia soviética, acima de tudo sua centralização, que remonta à posição de Mao Zedong na década de 1950. Outro problema para a URSS era o viés para o complexo militar-industrial e a indústria pesada, que levava a uma escassez aguda de bens de consumo. Embora haja poucas críticas ao conteúdo econômico da agenda da perestroika nos autores chineses, observa-se que os esforços dos reformadores soviéticos foram tardios e mal concebidos e, portanto, falharam em abordar vários problemas sociais.

No entanto, como apontam os chineses, a União Soviética foi forçada a realizar reformas em meio a um confronto ainda em curso com o Ocidente – e a uma forte pressão cultural e informacional vinda de fora – que, no contexto da crise econômica e do sistema político causado um forte “déficit de fé” no partido governante, na ideologia e no país em geral. Estudiosos chineses atribuem a Mikhail Gorbachev o afastamento de uma cara linha de confronto nas relações com o Ocidente, mas acreditam que o momento de mudança já estava perdido e a URSS pagou o preço na década de 1980 por um longo período de luta pela hegemonia global. Na verdade, a virada de Gorbachev na política externa apenas fortaleceu a penetração da influência ocidental na URSS e ajudou a América a derrotar seu rival.

Dado que a própria China se encontra agora na posição de “maior rival do Ocidente”, o estudo da “lição soviética” assume um significado particular.













“Lição soviética”

O estudo dos erros do PCUS passou dos escritórios dos acadêmicos para as salas de aula dos membros do partido e depois para o nível nacional. Em 2003, o Politburo do Comitê Central do PCC realizou uma sessão de estudo coletivo para examinar a ascensão e queda de nove grandes potências na história mundial, incluindo a URSS. Em 2006, com base nos materiais daquela sessão, um filme de seis partes ‘O Colapso do PCUS e o Colapso da URSS: Memórias de Testemunhas Oculares’ foi transmitido pela Televisão Central da China. Nesse mesmo ano, o Instituto de Marxismo da Academia de Ciências Sociais produziu o filme ‘Pensar o perigo em tempos de paz: lições históricas do colapso do PCUS’. Seis anos depois, o subtítulo desse filme tornou-se o título de um livro impresso multimilionário: ‘O colapso do PCUS e o colapso da URSS’.

Uma nova onda de interesse em examinar os erros do PCUS está associada à ascensão de Xi Jinping ao poder. Parece que ele próprio está profundamente preocupado com seu colapso. Referências ao evento apareceram em discursos e publicações durante o mandato do líder chinês. Um artigo recente de Xi para a revista do partido Tsushi diz: “O Partido Comunista Russo tomou o poder com 200.000 membros, derrotou Hitler com dois milhões de membros e perdeu o poder com quase 20 milhões de membros.” Isso aconteceu, segundo Xi, porque “ideais e convicções desapareceram” e “ninguém saiu para defender o partido com armas nas mãos.”

A mesma ideia, referindo-se aos pontos de vista de Xi Jinping, foi expressa em uma série de documentários dedicados ao 20º Congresso do PCCh intitulado ‘Um país forte deve ter um exército forte’.

A lição que podemos aprender com o colapso do PCUS e da URSS é que a subordinação absoluta do exército ao partido é um princípio fundamental, que deve ser fortalecido, não enfraquecido”. o filme afirmou.

Esta tese é repetida em praticamente todos os materiais dedicados ao próximo centenário do Exército Popular de Libertação da China (a ser comemorado em agosto de 2027), incluindo o discurso de encerramento de Xi Jinping no 20º Congresso do PCCh.

Para resumir, o discurso chinês estabeleceu firmemente a noção do colapso do PCUS e do colapso da URSS (exatamente nessa ordem) como uma lição importante para Pequim. Enquanto isso, a crise na União Soviética em meados da década de 1980 é descrita como tendo sido de natureza sistêmica. A transformação social e econômica da URSS e as reformas dentro do PCUS eram necessárias na visão chinesa e, portanto, inteiramente justificadas. Mas eles estavam atrasados ​​e não podiam mais resolver os problemas associados à falta de confiança do público nas autoridades e à decadência do partido.

A política equivocada do partido de desvinculação da administração estatal e dos militares, aos olhos dos chineses, é de importância fundamental. O apelo à experiência negativa do PCUS-URSS é usado ativamente pela liderança do PCC na propaganda como argumento a favor da inadmissibilidade de quaisquer reformas relacionadas ao enfraquecimento do papel do partido na vida da sociedade.