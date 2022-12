Nacionalização da gigante do gás alemã aprovada – Reuters – CMIO

A Uniper evitou a insolvência depois que os acionistas concordaram com o resgate da empresa pelo governo

Acionistas da importadora de gás alemã Uniper aprovaram na segunda-feira o resgate estatal da empresa, que até agora custou ao governo mais de € 50 bilhões (US$ 54 bilhões), informou a Reuters.

Os investidores da empresa votaram a favor das duas medidas principais, uma injeção de capital de € 8 bilhões (US$ 8,4 bilhões) pelo estado e permitindo uma injeção adicional de até € 25 bilhões (quase US$ 27 bilhões).

O CEO da Uniper, Klaus-Dieter Maubach, convocou uma reunião virtual extraordinária de acionistas na segunda-feira para aprovar o plano de resgate e a nacionalização, alertando que, caso contrário, a empresa terá que considerar a insolvência.

O alerta seguiu-se à aprovação na semana passada pela Comissão Europeia da aquisição da gigante de energia pelo governo alemão.

“(As medidas) são indispensáveis ​​para o futuro desta empresa”, Maubach disse, conforme citado pela Reuters. “Se a aprovação não for concedida, teríamos que revisar muito criticamente a chamada previsão de continuidade operacional de nossa empresa. Na visão do Conselho de Administração, uma possível insolvência poderia levar a uma perda total para os acionistas”, ele avisou.













De acordo com Maubach, a Uniper atualmente tem acesso a cerca de € 2,5 bilhões (US$ 2,6 bilhões) em fundos.

O relatório indicou que, como parte do resgate, o governo alemão acabará possuindo pouco menos de 99% da Uniper. O Ministério das Finanças da Alemanha será o responsável pela participação.

A Uniper, maior comercializadora de gás da Alemanha, sofreu uma das maiores perdas financeiras da história corporativa do país devido ao aumento vertiginoso dos preços da energia e à interrupção dos fluxos de gás de seu principal fornecedor, a Rússia. O governo correu para resgatar a empresa para evitar um efeito dominó no setor de energia do país.

