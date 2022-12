Ao mesmo tempo, o jornal observa que nenhuma autoridade ocidental duvida que o incidente nos Nord Stream tenha sido deliberado . Mas, de acordo com autoridades anônimas, mesmo aqueles que estão familiarizados com a investigação, não podem definitivamente conectar aquilo que aconteceu com a Rússia.

Em 26 de setembro foi noticiado um ataque aos tubos do Nord Stream 1 (Corrente do Norte 1) e do Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), com os líderes ocidentais culpando a Rússia, sendo que o segundo gasoduto não chegou a abrir desde que foi construído. No entanto, Moscou nega as acusações e suspeita que os países ocidentais, em particular os EUA, que fornecem gás natural liquefeito à Europa, tinham motivos para realizar sabotagem.