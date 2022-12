Países da UE encomendam mais petróleo russo – Transneft – CMIO

O petróleo enviado pelo oleoduto Druzhba não se enquadra no embargo do bloco

A Alemanha e a Polônia solicitaram entregas de petróleo por oleoduto da Rússia para 2023, disse o chefe da fornecedora estatal de petróleo Transneft, Nikolay Tokarev, em entrevista à Russia 24 TV na segunda-feira.

Ambos os países haviam dito anteriormente que desistiriam do fornecimento de petróleo russo por oleoduto até o final do ano.

Segundo Tokarev, Varsóvia espera receber 360 mil toneladas de petróleo russo em dezembro e mais 3 milhões de toneladas em 2023. Ele acrescentou que Berlim também fez um pedido para o primeiro trimestre do próximo ano, mas não especificou o volume solicitado.

Em novembro, surgiram relatos de que a Polônia pretendia pressionar por sanções da UE contra o trecho norte do oleoduto Druzhba, através do qual tanto a Polônia quanto a Alemanha recebem petróleo russo, para obter os fundamentos legais para rescindir unilateralmente os contratos existentes com Moscou sem penalidades. A maior refinaria de petróleo da Polônia, Orlen, tem um contrato com a Transneft para 200.000 toneladas de petróleo por mês, que expira em dezembro de 2024. No início deste ano, Berlim também disse que deixaria de comprar petróleo via Druzhba em 31 de dezembro.

“Eles anunciaram que não levariam petróleo da Rússia a partir de 1º de janeiro. No entanto, já recebemos pedidos para bombeá-lo através do oleoduto Druzhba da Polônia e da Alemanha no próximo ano,”Tokarev afirmou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Nação do Golfo diz que produtores de petróleo desconfiam de teto de preço – Bloomberg

O embargo da UE ao petróleo russo, que entrou em vigor em 5 de dezembro, não se aplica ao oleoduto Druzhba, visando apenas embarques marítimos. A parte sul do oleoduto fornece petróleo para a República Tcheca, Eslováquia e Hungria, que dependem fortemente dos suprimentos russos.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT