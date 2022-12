Escândalo de corrupção no Parlamento pode prejudicar a credibilidade da UE, admite chefe do Conselho

No dia 9 de dezembro, as autoridades belgas realizaramem conexão com uma investigação sobre denúncias de corrupção no Parlamento Europeu associadas à realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar e o lobby ilícito em favor da monarquia do golfo e do Marrocos. Em particular, a vice-presidente do Parlamento Europeu, Eva Kaili, e seu parceiro foram detidos e sua residência foi revistada. Mais tarde, Kaili foi destituída de seu cargo e expulsa de seu partido político na Grécia. Policiais belgas(cerca de R$ 8,2 milhões) durante as buscas.