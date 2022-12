Exercícios russos e chineses podem ser um sinal para Taiwan e Japão, escreve a mídia

Na semana passada, o governo japonês aprovou três documentos – uma “Estratégia de Segurança Nacional”, que define os principais rumos da política externa no campo da defesa; a “Estratégia de Defesa Nacional” que define os objetivos e meios de defesa, e o “Plano de Defesa” que define os gastos gerais de defesa e o alcance dos armamentos. Em particular, eles prevêem um aumento nos gastos com defesa do Japão para 43 trilhões de ienes ( mais de 300 bilhões de dólares) em cinco anos e o orçamento de defesa até 2027 – até 2% do PIB.