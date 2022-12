Parlamento do Reino Unido apresenta questionário ‘woke nonsense’ – Daily Mail – CMIO

Os candidatos a emprego agora precisam responder se seus pais são mulheres, informa o veículo

Aqueles que se candidatam a um emprego no Parlamento do Reino Unido devem indicar em seus formulários de autorização de segurança se seus pais são homens, mulheres ou “outro,” o Daily Mail informou na terça-feira. Os críticos rotularam o questionário de levantar as sobrancelhas como “acordei bobagem.”

Os formulários de verificação vistos pelo jornal pedem aos funcionários do parlamento que respondam a perguntas sobre seus pais, incluindo nomes, datas de nascimento e nacionalidades. No entanto, a partir de recentemente, os candidatos a emprego agora devem fornecer informações sobre o sexo de seus “pai biológico”.

Diz-se que as opções incluem mulheres, homens e “outro,” sem possibilidade dada para pular a pergunta. As mesmas perguntas também são feitas sobre a mãe do requerente.

Falando ao tablóide britânico, um funcionário parlamentar, que havia preenchido o formulário, descreveu-o como “desconcertante” e “sem sentido.” “Como poderia fazer sentido fazer essa pergunta? Só há uma resposta possível e, de qualquer forma, por que eles precisam saber e por que se importariam se isso mudou?” ele perguntou.

O ex-ministro da educação do Reino Unido e MP Brendan Clarke-Smith questionou o gênero dos pais “acordei bobagem.” “Os funcionários provavelmente pensarão que isso é algum tipo de teste psicométrico intrincado, em vez de uma pergunta séria”, disse. ele notou. Ele acrescentou que não tinha certeza de por que essa questão deveria fazer parte do procedimento de verificação.













A Câmara dos Comuns não quis esclarecer por que e quando o questionário foi atualizado, apenas dizendo que “O Parlamento tem uma gama de procedimentos robustos de verificação de segurança, baseados em boas práticas e garantindo uma abordagem consistente.”

A controvérsia ocorre quando o parlamento pretende cumprir cotas “mínimas” de banheiros neutros em termos de gênero como parte de um plano de restauração de £ 13 bilhões (US$ 15,7 bilhões), que é fixado em 10% para edifícios existentes na propriedade da assembléia, de acordo com uma reportagem do Daily Telegraph mês passado. No entanto, os novos edifícios terão uma meta de “70% banheiros neutros em termos de gênero com uma divisão de 30% entre instalações masculinas e femininas.”

No início de setembro, as deputadas britânicas ficaram indignadas depois que o quarto de uma senhora na Câmara dos Comuns foi silenciosamente transformado em um “inclusivo” instalação aberta a homens e pessoas que se identificam como transgênero.