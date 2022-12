Moscou chama de 'segregação' decisão da UE de negar vistos para residentes das novas regiões russas

No dia 8 de dezembro, o Conselho da União Europeia decidiu não reconhecer os passaportes estrangeiros da Rússia emitidos nas repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL), nas regiões de Kherson e Zaporozhie, Sevastopol e Crimeia, bem como nos Estados da Abkházia e da Ossétia do Sul. A decisão vai entrar em vigor na quinta-feira (22).

“Tal política de segregação nada mais é do que interferência direta nos assuntos internos de um Estado soberano, mais uma vez demonstrando as verdadeiras intenções hostis da União Europeia em relação ao nosso país e seus cidadãos”, disse Zakharova em comunicado publicado pelo ministério.

A porta-voz acrescentou que a maioria dos Estados-membros da UE se recusou a aceitar passaportes estrangeiros emitidos para cidadãos russos que vivem na Crimeia e Sevastopol , mesmo antes do início da operação militar especial do país na Ucrânia.

A política da UE viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, certas disposições da Convenção Internacional de 1965 sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e as obrigações do bloco de garantir a liberdade de deslocamento de acordo com a Ata Final de Helsinque de 1975 da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, de acordo com Zakharova.