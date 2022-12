‘O mundo está em um acidente de trem em câmera lenta’ – Nouriel Roubini — CMIO

A comunidade global está enfrentando uma série de novas ameaças, que podem levá-la de volta aos tempos de guerras, pandemias e fome, disse o renomado economista Nouriel Roubini ao Financial Times.

Segundo o homem apelidado de ‘Doutor Destino’ por Wall Street, o período de otimismo e crescimento que durou os últimos 75 anos é uma exceção para a humanidade, não uma regra.

“Acho que realmente o mundo está em um desastre de trem em câmera lenta. Existem novas ameaças importantes que não existiam antes, e elas estão se acumulando e estamos fazendo muito pouco sobre isso”, afirmou o economista.

Nascido em 1958, Roubini diz que nunca antes precisou se preocupar com guerras entre grandes potências, mudanças climáticas, pandemias globais, desglobalização ou guerras comerciais.

“Preocupei-me com uma recessão severa ou uma grande depressão? Claro que não. Eu me preocupei com a crise financeira? Nunca ouvi falar de crise financeira… Desta vez é diferente, mas é diferente em relação aos últimos 75 anos de relativa paz, progresso e prosperidade, porque antes disso a história da humanidade era uma história de fome, guerra, doenças e genocídios e em breve,” ele avisou.

Segundo Roubini, políticos e economistas erram sistematicamente em seus esforços para conter o agravamento da crise econômica. Por exemplo, ele disse que eles subestimam seriamente o esforço e o tempo necessários para combater a inflação. O consenso geral é “seis meses de recessão, grande coisa,” Roubini disse, mas expressou seu desacordo com a noção.













“Não, esta não será uma recessão curta e superficial, será profunda e prolongada.”

O economista acredita que a situação na Europa “é muito pior,” com o Reino Unido “já em estagflação”, e perspectivas de crescimento econômico negativo à frente.

Roubini acrescentou que, devido ao fato de a dívida global pública e privada estar no nível atual, em 350% do PIB global em 2019, de 220% em 1999, é improvável que os bancos centrais de todo o mundo subam as taxas o suficiente para combater a crise econômica.

A única coisa que poderia ajudar a lidar com todas as ameaças globais, segundo Roubini, são os avanços tecnológicos, como avanços na fusão nuclear.

“Levará de 15 a 20 anos. Mas em 15 e 20 anos já estaremos condenados,” concluiu o economista.

