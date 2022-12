O primeiro-ministro da Moldávia comentou a proibição de seis canais de TV da oposição

CHISINAU, 21 de dezembro – RIA Novosti. Os seis canais de TV da oposição proibidos na Moldávia fazem parte de uma “guerra híbrida”, disse a primeira-ministra Natalia Gavrilitsa na quarta-feira.

Em 16 de dezembro, as autoridades moldavas suspenderam a licença da oposição e dos principais canais de TV em língua russa Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, que supostamente cobrem informações sobre eventos no país e na Ucrânia em má-fé, o que leva ao risco de desinformação. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Moscou vê a decisão de Chisinau como um ato de censura política. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia acrescentou que tais ações são um ultraje contra o princípio do pluralismo da mídia e uma violação grosseira do direito à liberdade de acesso à informação, e Moscou também qualifica isso como “uma violação cínica dos direitos das minorias nacionais”.

“Esses canais faziam parte de uma guerra híbrida. Observamos ações coordenadas de fora, que visavam desestabilizar a situação”, disse Gavrilitsa durante uma reunião externa do governo.

Segundo o primeiro-ministro da Moldávia, a comissão de emergência, ao tomar uma decisão de sanções contra a mídia da oposição, baseou-se nos princípios da luta contra a desinformação.

“Devemos garantir que nosso pessoal receba as informações corretas e possa confiar no ambiente de informações em que vive e trabalha”, acrescentou Gavrilitsa.

Na quarta-feira, o chefe da Delegação da UE em Chisinau, Janis Mazeix, pediu às autoridades moldavas que esclareçam as razões pelas quais decidiram suspender a transmissão de canais de televisão.

A decisão do CoES foi criticada por representantes da oposição, da comunidade civil e especializada da Moldávia, expressando o medo de que o partido governante Ação e Solidariedade, que controla as autoridades legislativas, executivas e judiciais do país, esteja caindo em uma ditadura e começando perseguir os dissidentes.

De acordo com os resultados das pesquisas de opinião, publicadas no início de dezembro pelo Instituto de Marketing e Pesquisa IMAS, em seis meses o número de pessoas insatisfeitas com a política das autoridades moldavas aumentou para 65%. Ao mesmo tempo, 23% dos inquiridos afirmaram estar totalmente insatisfeitos com a sua vida, 27% responderam que estão insatisfeitos, satisfeitos e muito satisfeitos – 21% e 4%, respetivamente.