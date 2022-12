Explicação do aumento da taxa de mortalidade entre policiais dos EUA – CMIO

Os infratores foram encorajados por autoridades que adotam reformas “pró-criminais”, diz o chefe de um importante grupo de defesa da polícia

Um total de 323 policiais foram baleados no cumprimento do dever nos EUA em 2022, 60 dos quais foram mortos, revelou a Ordem Fraterna Nacional da Polícia (FOP) em um relatório publicado na quarta-feira. O presidente nacional da FOP, Patrick Yoes, disse em um comunicado no site do grupo que as autoridades que não processam os criminosos e libertam os infratores reincidentes compartilham a culpa pelas mortes.

De acordo com Yoes, as mortes de policiais aumentaram 23% em relação a 2019. “O ano passado foi um dos anos mais perigosos para a aplicação da lei na história recente”, disse. disse ele, acrescentando que os criminosos foram “encorajado pelas políticas fracassadas de promotores bajuladores e políticos cínicos.”

“Francamente, é diferente de tudo que já vi em meus 36 anos de aplicação da lei”, Sim afirmou. Ele disse que houve 87 “ataques do tipo emboscada” contra a polícia em 2022, que resultaram em 31 mortes.

Cidadãos cumpridores da lei viram as consequências na vida real do que acontece quando autoridades eleitas adotam políticas pró-criminais e de porta giratória e tomam decisões que colocam os interesses de criminosos violentos à frente da segurança pública.

sim acusado “procuradores desonestos” e outros funcionários de falha “para processar criminosos violentos por seus crimes ou, pior ainda, libertar os reincidentes.”

Fundada em 1915, a FOP tem mais de 364.000 membros nos Estados Unidos, de acordo com seu site.













O grupo criticou os democratas, como a governadora de Nova York, Kathy Hochul, por terem defendido no passado a eliminação da fiança em dinheiro para certas categorias de crimes.

“Em qualquer lugar que eles fizeram a reforma da fiança, foi um fracasso abjeto. No Condado de Harris, Houston, 200 pessoas foram assassinadas por suspeitos que já estavam em liberdade sob vários títulos criminais. A taxa de não comparecimento está em 82%”, O vice-presidente da FOP, Joe Gamaldi, disse à Fox News no mês passado.

Os EUA viram um aumento do sentimento antipolícia desde que os protestos e tumultos do Black Lives Matter (BLM) atingiram o país em 2020. A agitação foi provocada por vários casos de alto perfil de negros americanos morrendo durante altercações com policiais.

Alguns democratas têm proposto “desfinanciar a polícia”, uma demanda que galvanizou os ativistas do BLM.

A FOP argumentou que a “retórica antipolicial” dos políticos e da mídia também coloca a vida dos policiais em perigo.