Revelada a nova face do dinheiro britânico — CMIO

O Banco da Inglaterra divulgou imagens das primeiras notas de libra com o retrato do rei Carlos III

Desenhos para futuras notas do Reino Unido com a imagem do rei Charles III foram revelados pelo Banco da Inglaterra (BoE) na terça-feira. O regulador diz que as novas notas entrarão em circulação em meados de 2024.

O retrato do rei aparecerá nos designs existentes de todas as quatro cédulas de polímero (£ 5, £ 10, £ 20 e £ 50) sem outras alterações. A imagem do rei aparecerá na frente das notas, bem como na janela de segurança transparente.

“Este é um momento significativo, pois o rei é apenas o segundo monarca a figurar em nossas notas”, disse. O governador do BoE, Andrew Bailey, disse em um comunicado.

A tradição de ter monarcas reinantes nas notas começou em 1960, quando a nota de £ 1 representando a Rainha Elizabeth II foi introduzida para uso diário. As moedas, no entanto, caracterizam o monarca reinante há séculos. As primeiras moedas com o rei Carlos III foram lançadas pela Casa da Moeda Real do Reino Unido em 8 de dezembro.

Charles tornou-se rei em setembro, sucedendo sua mãe, a rainha Elizabeth II, que faleceu após 70 anos no trono.

Moedas e notas com a falecida rainha permanecerão com curso legal, permitindo que o público continue a usá-las normalmente, disse o BoE.

