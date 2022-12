NYT torrado por quebra-cabeça semelhante a uma suástica – CMIO

Leitores acusaram o jornal de imprimir um controverso padrão de palavras cruzadas no Hanukkah

Os leitores do New York Times ficaram perplexos com as palavras cruzadas na edição de domingo do jornal, que parecia ter o formato de uma suástica. Acrescentando insulto à injúria na mente de alguns foi o fato de que o quebra-cabeça foi impresso no primeiro dia de Hanukkah.

Várias figuras públicas usaram o Twitter para chamar a atenção do público para o controverso layout e perguntar ao ‘jornal de registro’ como tal descuido chegou a ser impresso no dia em que começa um dos feriados mais importantes do judaísmo.

Donald Trump Jr., filho do ex-presidente Donald Trump, entrou na conversa para afirmar que a indignação nos EUA teria sido muito maior se uma saída “não alinhado ideologicamente” com os leitores do Times o publicaram.

Os assinantes do jornal tradicionalmente se inclinam para a esquerda, com nove em cada dez pessoas que o citam como sua principal fonte de notícias se identificando como democratas, informou a Pew Research em 2020.

O Jerusalem Post observou que esta não foi a primeira vez que o Times foi criticado por publicar palavras cruzadas com uma suposta semelhança com a suástica. Descuidos semelhantes aconteceram em 2014 e 2017, disse o jornal israelense.

Em 2017, a seção de jogos do NYT twittou em resposta às acusações: “NÃO é uma suástica. Juro por Deus. Ninguém se senta para fazer palavras cruzadas e diz: ‘Ei! Sabe o que ficaria legal?’”